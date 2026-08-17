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ما هو DIAM

الوثيقة البيضاء لـ DIAM

الموقع الرسمي لـ DIAM

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التحليل الفني اليوم لـ Diamante (DIAM)

التحليل الفني اليوم لـ Diamante (DIAM)

توفر صفحة Diamante تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DIAM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Diamante أدناه.

تغير سعر Diamante (DIAM)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.005146--+0.15%-11.84%-28.83%
اعرف المزيد عن سعر Diamante

تدفق رأس المال الخاص بـ Diamante

صافي التدفقسعر DIAMUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Diamante

تداول أسواق Diamante (DIAM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Diamante المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDIAM
$0.005148
$0.005148$0.005148
-0.45%
10.79M (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة DIAM إلى USD

المبلغ

DIAM
DIAM
USD
USD

1 DIAM = 0.005146 USD

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