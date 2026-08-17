التحليل الفني اليوم لـ Diamante (DIAM)
توفر صفحة Diamante تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DIAM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Diamante أدناه.
تغير سعر Diamante (DIAM)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$0.005146
|--
|+0.15%
|-11.84%
|-28.83%
تدفق رأس المال الخاص بـ Diamante
صافي التدفقسعر DIAMUSDT
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|$0.00 M
|0.01
|2026-08-16
|$0.00 M
|0.01
|2026-08-15
|$0.00 M
|0.01
|2026-08-14
|$0.00 M
|0.01
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.01
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
$0.005148
$0.005148$0.005148
-0.45%
10.79M (USDT)
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