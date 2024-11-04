Q3 2024 MX Burn is Complete – A New Milestone
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Digihealth السعر(DGH)
السعر الحالي لـ Digihealth (DGH) اليوم هو 0.0011995 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 0.00 USD. يتم تحديث سعر من DGH إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Digihealth:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 133.30K USD
- تغير سعر Digihealth خلال اليوم هو -5.74%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 0.00 USD
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تتبع تغيرات أسعار Digihealth لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000073044
|-5.74%
|30 يوم
|$ +0.0008995
|+299.83%
|60 يوم
|$ +0.0008995
|+299.83%
|90 يوم
|$ +0.0008995
|+299.83%
اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Digihealth: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:
0.00%
-5.74%
+3.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Digipharm manages and processes performance-based healthcare procurement agreements for healthcare organizations that enable payment for healthcare technologies and services based on how well they work. Digipharm’s ‘Reimburse’ platform is a B2B offering currently in use by governmental bodies, insurance companies and top 10 pharmaceutical manufacturers around the world. Digihealth is a patient and public ecosystem that will be a one-stop healthcare application that provides all you need to manage and earn from your health data, earn by sharing feedback on how well treatments work for you, earn by engaging in healthy activities and access high quality healthcare consultations wherever you are in the world. Digihealth aims to be the most widely used public healthcare application after Apple and Samsung Health.
متوفر Digihealth على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Digihealth الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.
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تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Digihealth، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ DGH؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارDigihealth.
يوفر تتبع مسار سعر DGH معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ DGH. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Digihealth.
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A new milestone is set for MEXC as we completed the MX Burn for Q3 2024. Find out why MEXC is your preferred crypto exchange!
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المبلغ
1 DGH = 0.0011995 USD