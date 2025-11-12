منصة Dango Planet منصة مبادلة بين السلاسل، تعتمد على BNBChain، مدعومة بالذكاء الاصطناعي - بدءًا من BRC20 على بيتكوين، ثم التوسع إلى سلاسل EVM، وسولانا، وSui، وفي النهاية إلى جميع الشبكات. ما عليك سوى إصدار أمر بلغة طبيعية إلى وكيل الذكاء الاصطناعي لدينا، المدعوم من LLM، وسينفذ المبادلة، ويحسّن مسار التداول ورسوم الغاز، ويرسل إشارات شراء/احتفاظ/بيع فورية. الميزات الرئيسية: تكامل وكيل الذكاء الاصطناعي مع LLM، جسر وتوجيه بين السلاسل، تحسين المسار والغاز، إشارات تداول فورية، أمان على مستوى المؤسسة.