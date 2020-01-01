توكنوميكس DF Capital DAO (DFC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DF Capital DAO (DFC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DF Capital DAO (DFC) The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral. الموقع الرسمي: https://definder.club/ مستكشف الكتل: https://tonscan.org/jetton/EQD26zcd6Cqpz7WyLKVH8x_cD6D7tBrom6hKcycv8L8hV0GP اشتر DFC الآن!

توكنوميكس DF Capital DAO (DFC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DF Capital DAO (DFC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M إجمالي العرض: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M العرض المتداول: $ 26.56M $ 26.56M $ 26.56M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.08M $ 10.08M $ 10.08M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.8 $ 3.8 $ 3.8 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.04859422245644274 $ 0.04859422245644274 $ 0.04859422245644274 السعر الحالي: $ 0.0504 $ 0.0504 $ 0.0504 معرفة المزيد عن سعر DF Capital DAO (DFC)

توكنوميكس DF Capital DAO (DFC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DF Capital DAO (DFC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DFC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DFC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DFC، استكشف السعر المباشر لتوكن DFC!

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