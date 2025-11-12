توكنوميكس Delusional Coin (DELULU)
كلمة "DELULU" مشتقة من كلمة "وهمي"، وتعني اعتقادًا مُخلصًا حالمًا. تحثّ هذه الكلمة حامليها على تبنّي الضجيج والخيال والخوف من فوات الفرص، مزدهرين على ضجيج التواصل الاجتماعي وثقافة الانتشار. شعارها: "لا ربح بلا اعتقاد - تجرؤ على الحلم، تجرؤ على الدفع"، وهو ما يعكس قناعة راسخة في الميمات.
توكنوميكس Delusional Coin (DELULU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Delusional Coin (DELULU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن DELULU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DELULU التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DELULU، استكشف السعر المباشر لتوكن DELULU!
تاريخ سعر Delusional Coin (DELULU)
يساعد تحليل تاريخ أسعار DELULU المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.
توقعات سعر DELULU
هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه DELULU؟ تجمع صفحة توقعات أسعار DELULU الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.
