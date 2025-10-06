سعر Delusional Coin المباشر اليوم هو 0.0001192 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DELULU إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DELULU بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Delusional Coin المباشر اليوم هو 0.0001192 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DELULU إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DELULU بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن DELULU

معلومات سعر DELULU

اقتصاد توكن DELULU

توقعات سعر DELULU

سجل DELULU

دليل شراء DELULU

محول عملة DELULU إلى الفيات

DELULU العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Delusional Coin

Delusional Coin السعر(DELULU)

السعر المباشر لـ 1 DELULU إلى USD:

$0.00011925
$0.00011925$0.00011925
-6.00%1D
USD
مخطط أسعار Delusional Coin (DELULU) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:42:20 (UTC+8)

معلومات سعر Delusional Coin (DELULU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00010333
$ 0.00010333$ 0.00010333
24 ساعة منخفض
$ 0.0001825
$ 0.0001825$ 0.0001825
24 ساعة مرتفع

$ 0.00010333
$ 0.00010333$ 0.00010333

$ 0.0001825
$ 0.0001825$ 0.0001825

--
----

--
----

-0.36%

-6.00%

+19.48%

+19.48%

سعر Delusional Coin (DELULU) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0001192. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DELULU بين أدنى سعر $ 0.00010333 وأعلى سعر $ 0.0001825، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDELULU على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DELULU -0.36% على مدار الساعة الماضية، -6.00% على مدار 24 ساعة، و +19.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Delusional Coin (DELULU)

--
----

$ 57.19K
$ 57.19K$ 57.19K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Delusional Coin هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.19K. العرض المتداول لـ DELULU يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر Delusional Coin (DELULU) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Delusional Coin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0000076117-6.00%
30 يوم$ +0.00000125+1.05%
60 يوم$ -0.000067-35.99%
90 يوم$ -0.0011671-90.74%
تغير سعر Delusional Coin اليوم

سجل اليوم DELULU تغيرًا $ -0.0000076117 (-6.00%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Delusional Coin لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00000125 (+1.05%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Delusional Coin لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DELULU تغييرًا في $ -0.000067 (-35.99%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Delusional Coin لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0011671 (-90.74%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Delusional Coin (DELULU)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Delusional Coin.

ما هو Delusional Coin ( DELULU )

كلمة "DELULU" مشتقة من كلمة "وهمي"، وتعني اعتقادًا مُخلصًا حالمًا. تحثّ هذه الكلمة حامليها على تبنّي الضجيج والخيال والخوف من فوات الفرص، مزدهرين على ضجيج التواصل الاجتماعي وثقافة الانتشار. شعارها: "لا ربح بلا اعتقاد - تجرؤ على الحلم، تجرؤ على الدفع"، وهو ما يعكس قناعة راسخة في الميمات.

متوفر Delusional Coin على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Delusional Coin الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين DELULUلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Delusional Coin على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Delusional Coin سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Delusional Coin (USD)

كم ستكون قيمة Delusional Coin (DELULU) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Delusional Coin (DELULU) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Delusional Coin.

تحقق الآن من توقعات سعر Delusional Coin!

توكنوميكس Delusional Coin (DELULU)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Delusional Coin (DELULU) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DELULU والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Delusional Coin ( DELULU )

هل تبحث عن كيفية شراء Delusional Coin؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Delusional Coin على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة DELULU إلى العملات المحلية

1 Delusional Coin (DELULU) إلى VND
3.136748
1 Delusional Coin (DELULU) إلى AUD
A$0.000179992
1 Delusional Coin (DELULU) إلى GBP
0.0000894
1 Delusional Coin (DELULU) إلى EUR
0.00010132
1 Delusional Coin (DELULU) إلى USD
$0.0001192
1 Delusional Coin (DELULU) إلى MYR
RM0.000499448
1 Delusional Coin (DELULU) إلى TRY
0.00500044
1 Delusional Coin (DELULU) إلى JPY
¥0.0181184
1 Delusional Coin (DELULU) إلى ARS
ARS$0.1755518
1 Delusional Coin (DELULU) إلى RUB
0.009444216
1 Delusional Coin (DELULU) إلى INR
0.010520592
1 Delusional Coin (DELULU) إلى IDR
Rp1.986665872
1 Delusional Coin (DELULU) إلى PHP
0.006998232
1 Delusional Coin (DELULU) إلى EGP
￡E.0.005646504
1 Delusional Coin (DELULU) إلى BRL
R$0.00063772
1 Delusional Coin (DELULU) إلى CAD
C$0.000165688
1 Delusional Coin (DELULU) إلى BDT
0.014592464
1 Delusional Coin (DELULU) إلى NGN
0.17350752
1 Delusional Coin (DELULU) إلى COP
$0.4602312
1 Delusional Coin (DELULU) إلى ZAR
R.0.00204428
1 Delusional Coin (DELULU) إلى UAH
0.005019512
1 Delusional Coin (DELULU) إلى TZS
T.Sh.0.29359556
1 Delusional Coin (DELULU) إلى VES
Bs0.0258664
1 Delusional Coin (DELULU) إلى CLP
$0.1121672
1 Delusional Coin (DELULU) إلى PKR
Rs0.033795584
1 Delusional Coin (DELULU) إلى KZT
0.063606312
1 Delusional Coin (DELULU) إلى THB
฿0.00385612
1 Delusional Coin (DELULU) إلى TWD
NT$0.003642752
1 Delusional Coin (DELULU) إلى AED
د.إ0.000437464
1 Delusional Coin (DELULU) إلى CHF
Fr0.000094168
1 Delusional Coin (DELULU) إلى HKD
HK$0.000926184
1 Delusional Coin (DELULU) إلى AMD
֏0.045670288
1 Delusional Coin (DELULU) إلى MAD
.د.م0.001100216
1 Delusional Coin (DELULU) إلى MXN
$0.002198048
1 Delusional Coin (DELULU) إلى SAR
ريال0.000447
1 Delusional Coin (DELULU) إلى ETB
Br0.018079064
1 Delusional Coin (DELULU) إلى KES
KSh0.015399448
1 Delusional Coin (DELULU) إلى JOD
د.أ0.0000845128
1 Delusional Coin (DELULU) إلى PLN
0.000432696
1 Delusional Coin (DELULU) إلى RON
лв0.000520904
1 Delusional Coin (DELULU) إلى SEK
kr0.001119288
1 Delusional Coin (DELULU) إلى BGN
лв0.000200256
1 Delusional Coin (DELULU) إلى HUF
Ft0.0398128
1 Delusional Coin (DELULU) إلى CZK
0.00249128
1 Delusional Coin (DELULU) إلى KWD
د.ك0.0000364752
1 Delusional Coin (DELULU) إلى ILS
0.0003874
1 Delusional Coin (DELULU) إلى BOB
Bs0.000823672
1 Delusional Coin (DELULU) إلى AZN
0.00020264
1 Delusional Coin (DELULU) إلى TJS
SM0.001101408
1 Delusional Coin (DELULU) إلى GEL
0.000324224
1 Delusional Coin (DELULU) إلى AOA
Kz0.108659144
1 Delusional Coin (DELULU) إلى BHD
.د.ب0.0000448192
1 Delusional Coin (DELULU) إلى BMD
$0.0001192
1 Delusional Coin (DELULU) إلى DKK
kr0.000765264
1 Delusional Coin (DELULU) إلى HNL
L0.003139728
1 Delusional Coin (DELULU) إلى MUR
0.005424792
1 Delusional Coin (DELULU) إلى NAD
$0.002058584
1 Delusional Coin (DELULU) إلى NOK
kr0.001190808
1 Delusional Coin (DELULU) إلى NZD
$0.000205024
1 Delusional Coin (DELULU) إلى PAB
B/.0.0001192
1 Delusional Coin (DELULU) إلى PGK
K0.000501832
1 Delusional Coin (DELULU) إلى QAR
ر.ق0.000433888
1 Delusional Coin (DELULU) إلى RSD
дин.0.012010592
1 Delusional Coin (DELULU) إلى UZS
soʻm1.436144248
1 Delusional Coin (DELULU) إلى ALL
L0.009901944
1 Delusional Coin (DELULU) إلى ANG
ƒ0.000213368
1 Delusional Coin (DELULU) إلى AWG
ƒ0.00021456
1 Delusional Coin (DELULU) إلى BBD
$0.0002384
1 Delusional Coin (DELULU) إلى BAM
KM0.000199064
1 Delusional Coin (DELULU) إلى BIF
Fr0.3515208
1 Delusional Coin (DELULU) إلى BND
$0.000153768
1 Delusional Coin (DELULU) إلى BSD
$0.0001192
1 Delusional Coin (DELULU) إلى JMD
$0.019129216
1 Delusional Coin (DELULU) إلى KHR
0.4806442
1 Delusional Coin (DELULU) إلى KMF
Fr0.0501832
1 Delusional Coin (DELULU) إلى LAK
2.591304296
1 Delusional Coin (DELULU) إلى LKR
රු0.036307128
1 Delusional Coin (DELULU) إلى MDL
L0.0020264
1 Delusional Coin (DELULU) إلى MGA
Ar0.532142176
1 Delusional Coin (DELULU) إلى MOP
P0.000954792
1 Delusional Coin (DELULU) إلى MVR
0.00182376
1 Delusional Coin (DELULU) إلى MWK
MK0.206944312
1 Delusional Coin (DELULU) إلى MZN
MT0.00761688
1 Delusional Coin (DELULU) إلى NPR
रु0.01684296
1 Delusional Coin (DELULU) إلى PYG
0.8453664
1 Delusional Coin (DELULU) إلى RWF
Fr0.1731976
1 Delusional Coin (DELULU) إلى SBD
$0.000979824
1 Delusional Coin (DELULU) إلى SCR
0.001705752
1 Delusional Coin (DELULU) إلى SRD
$0.004713168
1 Delusional Coin (DELULU) إلى SVC
$0.001043
1 Delusional Coin (DELULU) إلى SZL
L0.002058584
1 Delusional Coin (DELULU) إلى TMT
m0.0004172
1 Delusional Coin (DELULU) إلى TND
د.ت0.0003499712
1 Delusional Coin (DELULU) إلى TTD
$0.000809368
1 Delusional Coin (DELULU) إلى UGX
Sh0.4152928
1 Delusional Coin (DELULU) إلى XAF
Fr0.0672288
1 Delusional Coin (DELULU) إلى XCD
$0.00032184
1 Delusional Coin (DELULU) إلى XOF
Fr0.0672288
1 Delusional Coin (DELULU) إلى XPF
Fr0.0121584
1 Delusional Coin (DELULU) إلى BWP
P0.001696216
1 Delusional Coin (DELULU) إلى BZD
$0.000239592
1 Delusional Coin (DELULU) إلى CVE
$0.011284664
1 Delusional Coin (DELULU) إلى DJF
Fr0.0212176
1 Delusional Coin (DELULU) إلى DOP
$0.007635952
1 Delusional Coin (DELULU) إلى DZD
د.ج0.01548408
1 Delusional Coin (DELULU) إلى FJD
$0.0002682
1 Delusional Coin (DELULU) إلى GNF
Fr1.036444
1 Delusional Coin (DELULU) إلى GTQ
Q0.000913072
1 Delusional Coin (DELULU) إلى GYD
$0.024962864
1 Delusional Coin (DELULU) إلى ISK
kr0.0146616

Delusional Coin المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Delusional Coin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Delusional Coin

كم يساوي Delusional Coin (DELULU) اليوم؟
سعر DELULU المباشر في USD هو USD 0.0001192، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DELULU إلى USD الحالي؟
سعر DELULU إلى USD الحالي هو $ 0.0001192. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Delusional Coin ؟
القيمة السوقية لعملة DELULU هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DELULU؟
العرض المتداول لتوكن DELULU هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DELULU؟
حقق DELULU سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DELULU؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- DELULU.
ما هو حجم تداول DELULU؟
حجم تداول DELULU المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 57.19K USD.
هل سترتفع DELULU هذا العام؟
قد يرتفع DELULU هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DELULU لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:42:20 (UTC+8)

تحديثات Delusional Coin (DELULU) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة DELULU إلى USD

المبلغ

DELULU
DELULU
USD
USD

1 DELULU = 0.0001192 USD

تداول DELULU

/USDTDELULU
$0.00011925
$0.00011925$0.00011925
-5.52%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,068.52
$113,068.52$113,068.52

-1.37%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,020.38
$4,020.38$4,020.38

-1.86%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04199
$0.04199$0.04199

-9.58%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.16
$195.16$195.16

-1.88%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.5000
$3.5000$3.5000

-9.26%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,020.38
$4,020.38$4,020.38

-1.86%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,068.52
$113,068.52$113,068.52

-1.37%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.16
$195.16$195.16

-1.88%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6234
$2.6234$2.6234

-0.47%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19374
$0.19374$0.19374

-3.01%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000296
$0.0000000296$0.0000000296

+244.18%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.392
$2.392$2.392

+218.93%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001425
$0.00001425$0.00001425

+119.23%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000094
$0.0000000000000000094$0.0000000000000000094

+108.88%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008550
$0.0008550$0.0008550

+85.58%