شعار Delabs Games

Delabs Games السعر(DELABS)

السعر المباشر لـ 1 DELABS إلى USD:

$0.006777
-5.58%1D
USD
مخطط أسعار Delabs Games (DELABS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:42:13 (UTC+8)

معلومات سعر Delabs Games (DELABS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.006583
24 ساعة منخفض
$ 0.007325
24 ساعة مرتفع

$ 0.006583
$ 0.007325
$ 0.02049703623689548
$ 0.006841293612999687
-2.18%

-5.58%

-0.31%

-0.31%

سعر Delabs Games (DELABS) في الوقت الحقيقي هو $ 0.006777. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DELABS بين أدنى سعر $ 0.006583 وأعلى سعر $ 0.007325، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDELABS على الإطلاق هو $ 0.02049703623689548، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.006841293612999687.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DELABS -2.18% على مدار الساعة الماضية، -5.58% على مدار 24 ساعة، و -0.31% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Delabs Games (DELABS)

No.1427

$ 5.08M
$ 59.26K
$ 20.33M
750.30M
3,000,000,000
3,000,000,000
25.01%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Delabs Games هي $ 5.08M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.26K. العرض المتداول لـ DELABS يبلغ 750.30M، مع إجمالي عرض 3000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.33M.

سجل سعر Delabs Games (DELABS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Delabs Games لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0004005-5.58%
30 يوم$ -0.000961-12.42%
60 يوم$ -0.003213-32.17%
90 يوم$ -0.010973-61.82%
تغير سعر Delabs Games اليوم

سجل اليوم DELABS تغيرًا $ -0.0004005 (-5.58%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Delabs Games لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000961 (-12.42%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Delabs Games لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DELABS تغييرًا في $ -0.003213 (-32.17%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Delabs Games لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.010973 (-61.82%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Delabs Games (DELABS)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Delabs Games.

ما هو Delabs Games ( DELABS )

تعمل Delabs Games على إعادة تصور طريقة لعبنا - من خلال جلب عناوين IP Web2 المثبتة إلى تجارب جريئة متوسطة المستوى مصممة للأجهزة المحمولة أولاً ومتكاملة اجتماعيًا ومعززة بتقنية blockchain.

متوفر Delabs Games على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Delabs Games الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين DELABSلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Delabs Games على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Delabs Games سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Delabs Games (USD)

كم ستكون قيمة Delabs Games (DELABS) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Delabs Games (DELABS) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Delabs Games.

تحقق الآن من توقعات سعر Delabs Games!

توكنوميكس Delabs Games (DELABS)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Delabs Games (DELABS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DELABS والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Delabs Games ( DELABS )

هل تبحث عن كيفية شراء Delabs Games؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Delabs Games على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة DELABS إلى العملات المحلية

Delabs Games المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Delabs Games، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Delabs Games الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Delabs Games

كم يساوي Delabs Games (DELABS) اليوم؟
سعر DELABS المباشر في USD هو USD 0.006777، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DELABS إلى USD الحالي؟
سعر DELABS إلى USD الحالي هو $ 0.006777. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Delabs Games ؟
القيمة السوقية لعملة DELABS هي $ 5.08M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DELABS؟
العرض المتداول لتوكن DELABS هو 750.30M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DELABS؟
حقق DELABS سعرًا قياسيًا قدره 0.02049703623689548 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DELABS؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.006841293612999687 DELABS.
ما هو حجم تداول DELABS؟
حجم تداول DELABS المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 59.26K USD.
هل سترتفع DELABS هذا العام؟
قد يرتفع DELABS هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DELABS لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:42:13 (UTC+8)

