توكنوميكس DeFi Agents AI (DEFIAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DeFi Agents AI (DEFIAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DeFi Agents AI (DEFIAI) تم إطلاق DeFi Agents AI في ديسمبر 2024، وهو مساعد تداول للكريبتو مدعوم بالذكاء الاصطناعي. يركز المشروع على تزويد المتداولين بأدوات لتحليل السوق والتداول الآلي وتحسين الاستراتيجية. تم تطوير المنصة بواسطة فريق عالمي من الخبراء ذوي الخبرة الواسعة في الذكاء الاصطناعي والتداول والبلوك تشين، وتهدف إلى تبسيط عمليات التداول مع تعظيم الكفاءة والربحية. توكن $DEFAI هو توكن الأداة المساعدة الأصلي لمنصة DeFi Agents AI. يتم استخدامه لفتح ميزات متميزة، بما في ذلك روبوتات التداول المتقدمة بالذكاء الاصطناعي ومكافآت التخزين والوصول إلى استراتيجيات التداول المخصصة. الموقع الرسمي: https://defiagents.ai/ الوثيقة البيضاء: https://aidefiagents.gitbook.io/whitepaper مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0xb3621cd34803Cf7065Dcb0D5BfB0f56C1834a063 اشتر DEFIAI الآن!

توكنوميكس DeFi Agents AI (DEFIAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DeFi Agents AI (DEFIAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.017749 $ 0.017749 $ 0.017749 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00009841384470725 $ 0.00009841384470725 $ 0.00009841384470725 السعر الحالي: $ 0.00012547 $ 0.00012547 $ 0.00012547 معرفة المزيد عن سعر DeFi Agents AI (DEFIAI)

توكنوميكس DeFi Agents AI (DEFIAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DeFi Agents AI (DEFIAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DEFIAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DEFIAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DEFIAI، استكشف السعر المباشر لتوكن DEFIAI!

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