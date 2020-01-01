توكنوميكس Global DePIN Chain (DEEPSEEK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Global DePIN Chain (DEEPSEEK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Global DePIN Chain (DEEPSEEK) أول نظام بيئي للذكاء الاصطناعي يوزع تدفقات الإيرادات على المجتمع. ملحق DePIN Chain Chrome العالمي: قم بتنزيل الملحق، وقم بتوصيل جهازك وتجهيز مكعب الذكاء الاصطناعي. يعمل الملحق كطريقة لجمع بياناتك وتعبئتها وتداولها. DePIN Chain Marketplace هو المركز لشركات البيانات لشراء بيانات المستخدم. تعوض العملية المستخدمين الذين يبيعون بياناتهم. حتى الآن، احتكرت شركات التكنولوجيا العملاقة الإيرادات الناتجة عن مستخدميها. تعيد DePIN Chain تعريف بنية القيمة وتسمح لمستخدميها بالاستفادة من تصفحهم. الموقع الرسمي: https://www.depinchain.network/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/H2gf5g2k4KSWGrAdwtznw7bYkWiszvjistFG447aePiN اشتر DEEPSEEK الآن!

توكنوميكس Global DePIN Chain (DEEPSEEK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Global DePIN Chain (DEEPSEEK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 382.36K $ 382.36K $ 382.36K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 790.00M $ 790.00M $ 790.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.033 $ 0.033 $ 0.033 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000374776486333226 $ 0.000374776486333226 $ 0.000374776486333226 السعر الحالي: $ 0.000484 $ 0.000484 $ 0.000484 معرفة المزيد عن سعر Global DePIN Chain (DEEPSEEK)

توكنوميكس Global DePIN Chain (DEEPSEEK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Global DePIN Chain (DEEPSEEK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DEEPSEEK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DEEPSEEK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DEEPSEEK، استكشف السعر المباشر لتوكن DEEPSEEK!

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