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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول DeepBook، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول DeepBook، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن DEEP

معلومات سعر DEEP

ما هو DEEP

الوثيقة البيضاء لـ DEEP

الموقع الرسمي لـ DEEP

اقتصاد توكن DEEP

توقعات سعر DEEP

سجل DEEP

دليل شراء DEEP

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التحليل الفني اليوم لـ DeepBook (DEEP)

التحليل الفني اليوم لـ DeepBook (DEEP)

توفر صفحة DeepBook تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DEEP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل DeepBook أدناه.

تغير سعر DeepBook (DEEP)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.013933---10.40%-18.71%-57.70%
اعرف المزيد عن سعر DeepBook

المؤشرات الفنية الخاصة بـ DeepBook

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ DeepBook عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 11
حيادي 8
شراء 7
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 4حيادي 5شراء 5
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 3شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01392
0.01391
R2
0.01391
0.01391
R1
0.01391
0.01391
PP
0.0139
0.0139
S1
0.0139
0.0139
S2
0.01389
0.0139
S3
0.01389
0.01389

إشارات السوق الخاصة بـ DeepBook

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.06M
$2.22 M
$2.17 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.12 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.12 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.39 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.43 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ DeepBook

صافي التدفقسعر DEEPUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.05 M0.01
2026-08-16$0.06 M0.01
2026-08-15$0.04 M0.01
2026-08-14-$0.01 M0.01
2026-08-13$0.10 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق DeepBook (DEEP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر DeepBook المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDEEP
$0.013933
$0.013933$0.013933
-0.54%
4.54M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة DEEP إلى USD

المبلغ

DEEP
DEEP
USD
USD

1 DEEP = 0.013933 USD

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