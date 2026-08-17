التحليل الفني اليوم لـ DeepBook (DEEP) توفر صفحة DeepBook تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DEEP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل DeepBook أدناه. التسجيل

تغير سعر DeepBook (DEEP) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.013933 -- -10.40% -18.71% -57.70%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ DeepBook

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ DeepBook عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 11 حيادي 8 شراء 7 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 4 حيادي 5 شراء 5 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 3 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.01392 0.01391 R2 0.01391 0.01391 R1 0.01391 0.01391 PP 0.0139 0.0139 S1 0.0139 0.0139 S2 0.01389 0.0139 S3 0.01389 0.01389

إشارات السوق الخاصة بـ DeepBook صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.06M $2.22 M $2.17 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.12 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.12 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.04M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.39 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.43 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ DeepBook صافي التدفق سعر DEEPUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.05 M 0.01 2026-08-16 $0.06 M 0.01 2026-08-15 $0.04 M 0.01 2026-08-14 -$0.01 M 0.01 2026-08-13 $0.10 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق DeepBook (DEEP) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر DeepBook المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT DEEP $0.013933 $0.013933 $0.013933 -0.54% 4.54M (USDT) تداول