توكنوميكس DeFi Connect Credit (DCC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DeFi Connect Credit (DCC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DeFi Connect Credit (DCC) تُحدث DCC ثورةً في التمويل اللامركزي من خلال دمج إقراض الأصول الحقيقية (RWA)، وعمليات المبادلة عبر السلاسل، وصناعة السوق الآلية (AMM) بسلاسة في منصة واحدة فعّالة. بفضل تكامل وكلاء الذكاء الاصطناعي، تُحسّن DCC الأتمتة وإدارة المخاطر واتخاذ القرارات، مما يوفر للمستخدمين تجربة تداول أكثر ذكاءً ومرونة. الموقع الرسمي: https://deficonnectcredit.xyz الوثيقة البيضاء: https://defi-connect-credit.gitbook.io/whitepaper-defi-connect-credit مستكشف الكتل: https://basescan.org/address/0x773f305d4f03f9dff09f6fde489c5397526df439 اشتر DCC الآن!

توكنوميكس DeFi Connect Credit (DCC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DeFi Connect Credit (DCC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0102 $ 0.0102 $ 0.0102 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.0000694 $ 0.0000694 $ 0.0000694 معرفة المزيد عن سعر DeFi Connect Credit (DCC)

توكنوميكس DeFi Connect Credit (DCC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DeFi Connect Credit (DCC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DCC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DCC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DCC، استكشف السعر المباشر لتوكن DCC!

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