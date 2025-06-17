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DeFi Connect Credit السعر(DCC)

USD

مخطط أسعار DeFi Connect Credit (DCC) المباشر

$0.0000744
$0.0000744$0.0000744
-4.61%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول DCC

السعر الحالي لـ DeFi Connect Credit (DCC) اليوم هو 0.0000744 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من DCC إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق DeFi Connect Credit:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 1.91K USD
- تغير سعر DeFi Connect Credit خلال اليوم هو -4.61%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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DCC أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار DeFi Connect Credit لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000003596-4.61%
30 يوم$ -0.0049256-98.52%
60 يوم$ -0.0049256-98.52%
90 يوم$ -0.0049256-98.52%
تغير سعر DeFi Connect Credit اليوم

سجل اليوم DCC تغيرًا $ -0.000003596 (-4.61%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر DeFi Connect Credit لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0049256 (-98.52%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر DeFi Connect Credit لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DCC تغييرًا في $ -0.0049256 (-98.52%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر DeFi Connect Credit لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0049256 (-98.52%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

DCC معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار DeFi Connect Credit: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.0000726
$ 0.0000726$ 0.0000726

$ 0.00009
$ 0.00009$ 0.00009

$ 0.0102
$ 0.0102$ 0.0102

-5.83%

-4.61%

-39.76%

DCC معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 1.91K
$ 1.91K$ 1.91K

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ما هو DeFi Connect Credit ( DCC )

تُحدث DCC ثورةً في التمويل اللامركزي من خلال دمج إقراض الأصول الحقيقية (RWA)، وعمليات المبادلة عبر السلاسل، وصناعة السوق الآلية (AMM) بسلاسة في منصة واحدة فعّالة. بفضل تكامل وكلاء الذكاء الاصطناعي، تُحسّن DCC الأتمتة وإدارة المخاطر واتخاذ القرارات، مما يوفر للمستخدمين تجربة تداول أكثر ذكاءً ومرونة.

متوفر DeFi Connect Credit على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك DeFi Connect Credit الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين DCCلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول DeFi Connect Credit على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء DeFi Connect Credit سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر DeFi Connect Credit

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل DeFi Connect Credit، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ DCC؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارDeFi Connect Credit.

سجل أسعار DeFi Connect Credit

يوفر تتبع مسار سعر DCC معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ DCC. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار DeFi Connect Credit.

توكنوميكس DeFi Connect Credit (DCC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس DeFi Connect Credit (DCC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DCC والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء DeFi Connect Credit ( DCC )

هل تبحث عن كيفية شراء DeFi Connect Credit؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء DeFi Connect Credit على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة DCC إلى العملات المحلية

1 DCC إلى VND
1.957836
1 DCC إلى AUD
A$0.000114576
1 DCC إلى GBP
0.000055056
1 DCC إلى EUR
0.000063984
1 DCC إلى USD
$0.0000744
1 DCC إلى MYR
RM0.000315456
1 DCC إلى TRY
0.002940288
1 DCC إلى JPY
¥0.010805856
1 DCC إلى RUB
0.005839656
1 DCC إلى INR
0.006432624
1 DCC إلى IDR
Rp1.219671936
1 DCC إلى KRW
0.102197328
1 DCC إلى PHP
0.004223688
1 DCC إلى EGP
￡E.0.003730416
1 DCC إلى BRL
R$0.000408456
1 DCC إلى CAD
C$0.000101184
1 DCC إلى BDT
0.009094656
1 DCC إلى NGN
0.11481408
1 DCC إلى UAH
0.003089832
1 DCC إلى VES
Bs0.0075888
1 DCC إلى PKR
Rs0.021076032
1 DCC إلى KZT
0.038589048
1 DCC إلى THB
฿0.002424696
1 DCC إلى TWD
NT$0.002195544
1 DCC إلى AED
د.إ0.000273048
1 DCC إلى CHF
Fr0.000060264
1 DCC إلى HKD
HK$0.000583296
1 DCC إلى MAD
.د.م0.000677784
1 DCC إلى MXN
$0.001412856

DeFi Connect Credit المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ DeFi Connect Credit، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب DeFi Connect Credit الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

DCC
DCC
USD
USD

1 DCC = 0.0000744 USD

تداول

USDTDCC
$0.0000744
$0.0000744$0.0000744
-10.47%

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