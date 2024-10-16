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المزيد عن DBR

معلومات سعر DBR

ما هو DBR

الوثيقة البيضاء لـ DBR

الموقع الرسمي لـ DBR

اقتصاد توكن DBR

توقعات سعر DBR

سجل DBR

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محول عملة DBR إلى الفيات

عقود DBR الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ deBridge (DBR)

التحليل الفني اليوم لـ deBridge (DBR)

توفر صفحة deBridge تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DBR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل deBridge أدناه.

تغير سعر deBridge (DBR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01497--+1.49%-11.69%+7.77%
اعرف المزيد عن سعر deBridge

المؤشرات الفنية الخاصة بـ DeBridge

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ DeBridge عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 12
حيادي 3
شراء 11
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 5حيادي 1شراء 8
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01503
0.01502
R2
0.01502
0.01502
R1
0.01502
0.01502
PP
0.01501
0.01501
S1
0.01501
0.01501
S2
0.015
0.01501
S3
0.015
0.015

إشارات السوق الخاصة بـ DeBridge

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.36M
$1.66 M
$2.02 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.00 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ DeBridge

صافي التدفقسعر DBRUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15-$0.01 M0.02
2026-08-14$0.01 M0.02
2026-08-13-$0.01 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق deBridge (DBR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر deBridge المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDBR
$0.01497
$0.01497$0.01497
-0.26%
3.42M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة DBR إلى USD

المبلغ

DBR
DBR
USD
USD

1 DBR = 0.01497 USD

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