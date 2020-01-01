توكنوميكس DeepBrain Chain (DBC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DeepBrain Chain (DBC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DeepBrain Chain (DBC) DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide. الموقع الرسمي: https://www.deepbrainchain.org/ الوثيقة البيضاء: https://www.deepbrainchain.org/assets/pdf/DeepBrainChainWhitepaper_en.pdf مستكشف الكتل: https://dbc.subscan.io/ اشتر DBC الآن!

توكنوميكس DeepBrain Chain (DBC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DeepBrain Chain (DBC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 5.43B $ 5.43B $ 5.43B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.76M $ 5.76M $ 5.76M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0085 $ 0.0085 $ 0.0085 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000353639298356 $ 0.000353639298356 $ 0.000353639298356 السعر الحالي: $ 0.0005762 $ 0.0005762 $ 0.0005762 معرفة المزيد عن سعر DeepBrain Chain (DBC)

توكنوميكس DeepBrain Chain (DBC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DeepBrain Chain (DBC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DBC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DBC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DBC، استكشف السعر المباشر لتوكن DBC!

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