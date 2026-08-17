التحليل الفني اليوم لـ Data Network (DATA) توفر صفحة Data Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DATA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Data Network أدناه. التسجيل

تغير سعر Data Network (DATA) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.1841 -- -11.75% -32.45% +22.73%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Data Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Data Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 7 حيادي 4 شراء 15 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 4 حيادي 2 شراء 8 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 2 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.184 0.184 R2 0.184 0.1839 R1 0.1839 0.1839 PP 0.1839 0.1839 S1 0.1838 0.1838 S2 0.1838 0.1838 S3 0.1837 0.1838

إشارات السوق الخاصة بـ Data Network صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.17M $1.29 M $1.46 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.00 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.00 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.01 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.01 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Data Network صافي التدفق سعر DATAUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.06 M 0.18 2026-08-16 $0.07 M 0.19 2026-08-15 $0.11 M 0.19 2026-08-14 $0.06 M 0.19 2026-08-13 $0.34 M 0.20 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Data Network (DATA) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Data Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT DATA $0.1839 $0.1839 $0.1839 -2.33% 478.66K (USDT) تداول / USDC DATA $0.1837 $0.1837 $0.1837 -2.28% 291.43K (USDT) تداول / ETH DATA $0.00009719 $0.00009719 $0.00009719 -2.81% 57.95K (USDT) تداول / BTC DATA $0.000002905 $0.000002905 $0.000002905 -2.64% 93.22K (USDT) تداول