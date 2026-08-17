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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Data Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Data Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن DATA

معلومات سعر DATA

ما هو DATA

الوثيقة البيضاء لـ DATA

الموقع الرسمي لـ DATA

اقتصاد توكن DATA

توقعات سعر DATA

سجل DATA

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عقود DATA الفورية

DATA عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Data Network (DATA)

التحليل الفني اليوم لـ Data Network (DATA)

توفر صفحة Data Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DATA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Data Network أدناه.

تغير سعر Data Network (DATA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1841---11.75%-32.45%+22.73%
اعرف المزيد عن سعر Data Network

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Data Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Data Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 4
شراء 15
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 2شراء 8
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.184
0.184
R2
0.184
0.1839
R1
0.1839
0.1839
PP
0.1839
0.1839
S1
0.1838
0.1838
S2
0.1838
0.1838
S3
0.1837
0.1838

إشارات السوق الخاصة بـ Data Network

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.17M
$1.29 M
$1.46 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.01 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Data Network

صافي التدفقسعر DATAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.06 M0.18
2026-08-16$0.07 M0.19
2026-08-15$0.11 M0.19
2026-08-14$0.06 M0.19
2026-08-13$0.34 M0.20

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Data Network

تداول أسواق Data Network (DATA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Data Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDATA
$0.1839
$0.1839$0.1839
-2.33%
478.66K (USDT)
/USDCDATA
$0.1837
$0.1837$0.1837
-2.28%
291.43K (USDT)
/ETHDATA
$0.00009719
$0.00009719$0.00009719
-2.81%
57.95K (USDT)
/BTCDATA
$0.000002905
$0.000002905$0.000002905
-2.64%
93.22K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة DATA إلى USD

المبلغ

DATA
DATA
USD
USD

1 DATA = 0.1841 USD

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