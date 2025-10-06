سعر DarkStar المباشر اليوم هو 0.14538 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DARKSTAR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DARKSTAR بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر DarkStar المباشر اليوم هو 0.14538 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DARKSTAR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DARKSTAR بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن DARKSTAR

معلومات سعر DARKSTAR

الوثيقة البيضاء لـ DARKSTAR

الموقع الرسمي لـ DARKSTAR

اقتصاد توكن DARKSTAR

توقعات سعر DARKSTAR

سجل DARKSTAR

دليل شراء DARKSTAR

محول عملة DARKSTAR إلى الفيات

DARKSTAR العقود الفورية

DARKSTAR عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار DarkStar

DarkStar السعر(DARKSTAR)

السعر المباشر لـ 1 DARKSTAR إلى USD:

$0.14538
$0.14538$0.14538
-3.47%1D
USD
مخطط أسعار DarkStar (DARKSTAR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:41:37 (UTC+8)

معلومات سعر DarkStar (DARKSTAR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.14535
$ 0.14535$ 0.14535
24 ساعة منخفض
$ 0.15409
$ 0.15409$ 0.15409
24 ساعة مرتفع

$ 0.14535
$ 0.14535$ 0.14535

$ 0.15409
$ 0.15409$ 0.15409

$ 0.161582695041003
$ 0.161582695041003$ 0.161582695041003

$ 0.055093699723331745
$ 0.055093699723331745$ 0.055093699723331745

-1.16%

-3.47%

-1.09%

-1.09%

سعر DarkStar (DARKSTAR) في الوقت الحقيقي هو $ 0.14538. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DARKSTAR بين أدنى سعر $ 0.14535 وأعلى سعر $ 0.15409، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDARKSTAR على الإطلاق هو $ 0.161582695041003، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.055093699723331745.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DARKSTAR -1.16% على مدار الساعة الماضية، -3.47% على مدار 24 ساعة، و -1.09% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DarkStar (DARKSTAR)

No.560

$ 42.64M
$ 42.64M$ 42.64M

$ 56.80K
$ 56.80K$ 56.80K

$ 145.38M
$ 145.38M$ 145.38M

293.33M
293.33M 293.33M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

29.33%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ DarkStar هي $ 42.64M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.80K. العرض المتداول لـ DARKSTAR يبلغ 293.33M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 145.38M.

سجل سعر DarkStar (DARKSTAR) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار DarkStar لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.005226-3.47%
30 يوم$ +0.03387+30.37%
60 يوم$ +0.02155+17.40%
90 يوم$ +0.13538+1,353.80%
تغير سعر DarkStar اليوم

سجل اليوم DARKSTAR تغيرًا $ -0.005226 (-3.47%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر DarkStar لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.03387 (+30.37%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر DarkStar لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DARKSTAR تغييرًا في $ +0.02155 (+17.40%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر DarkStar لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.13538 (+1,353.80%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة DarkStar (DARKSTAR)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار DarkStar.

ما هو DarkStar ( DARKSTAR )

لعبة DarkStar هي لعبة فضاء ممتعة ومتعددة المنصات، تجمع بين تقنيتي Web2 وWeb3. إنها لعبة طائرات متطورة وسهلة البدء، حيث يمكن للاعبين الاستمتاع بالمغامرات عبر المعارك، ومعارك الزعماء، والقيادة الآلية، وغيرها الكثير. كما يمكنهم ترقية المركبة الفضائية للحفاظ على شغفهم. أنظمة الذكاء الاصطناعي المدمجة في الوقت الفعلي للعب الديناميكي، بما في ذلك المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي والاستراتيجيات المخصصة، تُمكّن اللاعبين من الاستمتاع بتجربة فريدة.

متوفر DarkStar على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك DarkStar الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين DARKSTARلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول DarkStar على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء DarkStar سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر DarkStar (USD)

كم ستكون قيمة DarkStar (DARKSTAR) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك DarkStar (DARKSTAR) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة DarkStar.

تحقق الآن من توقعات سعر DarkStar!

توكنوميكس DarkStar (DARKSTAR)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس DarkStar (DARKSTAR) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DARKSTAR والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء DarkStar ( DARKSTAR )

هل تبحث عن كيفية شراء DarkStar؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء DarkStar على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة DARKSTAR إلى العملات المحلية

1 DarkStar (DARKSTAR) إلى VND
3,825.6747
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى AUD
A$0.2195238
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى GBP
0.109035
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى EUR
0.123573
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى USD
$0.14538
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى MYR
RM0.6091422
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى TRY
6.098691
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى JPY
¥22.09776
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى ARS
ARS$214.108395
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى RUB
11.5199112
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى INR
12.8341464
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى IDR
Rp2,422.9990308
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى PHP
8.541075
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى EGP
￡E.6.8895582
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى BRL
R$0.777783
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى CAD
C$0.2020782
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى BDT
17.7974196
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى NGN
211.615128
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى COP
$561.31218
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى ZAR
R.2.493267
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى UAH
6.1219518
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى TZS
T.Sh.358.078209
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى VES
Bs31.54746
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى CLP
$136.80258
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى PKR
Rs41.2181376
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى KZT
77.5762218
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى THB
฿4.703043
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى TWD
NT$4.4457204
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى AED
د.إ0.5335446
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى CHF
Fr0.1148502
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى HKD
HK$1.1296026
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى AMD
֏55.7008932
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى MAD
.د.م1.3418574
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى MXN
$2.6808072
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى SAR
ريال0.545175
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى ETB
Br22.0497846
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى KES
KSh18.7816422
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى JOD
د.أ0.10307442
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى PLN
0.5277294
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى RON
лв0.6353106
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى SEK
kr1.3651182
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى BGN
лв0.2442384
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى HUF
Ft48.55692
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى CZK
3.038442
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى KWD
د.ك0.04448628
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى ILS
0.472485
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى BOB
Bs1.0045758
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى AZN
0.247146
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى TJS
SM1.3433112
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى GEL
0.3954336
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى AOA
Kz132.5240466
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى BHD
.د.ب0.05466288
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى BMD
$0.14538
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى DKK
kr0.9333396
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى HNL
L3.8293092
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى MUR
6.6162438
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى NAD
$2.5107126
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى NOK
kr1.4523462
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى NZD
$0.2500536
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى PAB
B/.0.14538
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى PGK
K0.6120498
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى QAR
ر.ق0.5291832
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى RSD
дин.14.6484888
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى UZS
soʻm1,751.5658622
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى ALL
L12.0767166
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى ANG
ƒ0.2602302
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى AWG
ƒ0.261684
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى BBD
$0.29076
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى BAM
KM0.2427846
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى BIF
Fr428.72562
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى BND
$0.1875402
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى BSD
$0.14538
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى JMD
$23.3305824
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى KHR
586.208505
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى KMF
Fr61.20498
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى LAK
3,160.4347194
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى LKR
රු44.2812942
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى MDL
L2.47146
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى MGA
Ar649.0170264
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى MOP
P1.1644938
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى MVR
2.224314
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى MWK
MK252.3956718
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى MZN
MT9.289782
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى NPR
रु20.542194
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى PYG
1,031.03496
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى RWF
Fr211.23714
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى SBD
$1.1950236
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى SCR
2.0803878
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى SRD
$5.7483252
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى SVC
$1.272075
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى SZL
L2.5107126
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى TMT
m0.50883
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى TND
د.ت0.42683568
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى TTD
$0.9871302
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى UGX
Sh506.50392
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى XAF
Fr81.99432
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى XCD
$0.392526
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى XOF
Fr81.99432
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى XPF
Fr14.82876
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى BWP
P2.0687574
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى BZD
$0.2922138
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى CVE
$13.7631246
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى DJF
Fr25.87764
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى DOP
$9.3130428
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى DZD
د.ج18.884862
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى FJD
$0.327105
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى GNF
Fr1,264.0791
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى GTQ
Q1.1136108
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى GYD
$30.4454796
1 DarkStar (DARKSTAR) إلى ISK
kr17.88174

DarkStar المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ DarkStar، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب DarkStar الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول DarkStar

كم يساوي DarkStar (DARKSTAR) اليوم؟
سعر DARKSTAR المباشر في USD هو USD 0.14538، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DARKSTAR إلى USD الحالي؟
سعر DARKSTAR إلى USD الحالي هو $ 0.14538. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ DarkStar ؟
القيمة السوقية لعملة DARKSTAR هي $ 42.64M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DARKSTAR؟
العرض المتداول لتوكن DARKSTAR هو 293.33M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DARKSTAR؟
حقق DARKSTAR سعرًا قياسيًا قدره 0.161582695041003 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DARKSTAR؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.055093699723331745 DARKSTAR.
ما هو حجم تداول DARKSTAR؟
حجم تداول DARKSTAR المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 56.80K USD.
هل سترتفع DARKSTAR هذا العام؟
قد يرتفع DARKSTAR هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DARKSTAR لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:41:37 (UTC+8)

تحديثات DarkStar (DARKSTAR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة DARKSTAR إلى USD

المبلغ

DARKSTAR
DARKSTAR
USD
USD

1 DARKSTAR = 0.14538 USD

تداول DARKSTAR

/USDTDARKSTAR
$0.14538
$0.14538$0.14538
-3.51%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,060.28
$113,060.28$113,060.28

-1.37%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,018.45
$4,018.45$4,018.45

-1.91%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04192
$0.04192$0.04192

-9.73%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.12
$195.12$195.12

-1.90%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4794
$3.4794$3.4794

-9.79%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,018.45
$4,018.45$4,018.45

-1.91%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,060.28
$113,060.28$113,060.28

-1.37%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.12
$195.12$195.12

-1.90%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6225
$2.6225$2.6225

-0.51%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19365
$0.19365$0.19365

-3.06%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000296
$0.0000000296$0.0000000296

+244.18%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.397
$2.397$2.397

+219.60%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001500
$0.00001500$0.00001500

+130.76%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000085
$0.0000000000000000085$0.0000000000000000085

+88.88%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008524
$0.0008524$0.0008524

+85.02%