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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول The Final Form Bull، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول The Final Form Bull، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ The Final Form Bull (CZ)

التحليل الفني اليوم لـ The Final Form Bull (CZ)

توفر صفحة The Final Form Bull تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CZ، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل The Final Form Bull أدناه.

تغير سعر The Final Form Bull (CZ)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.003579---34.06%-70.93%-52.28%
اعرف المزيد عن سعر The Final Form Bull

المؤشرات الفنية الخاصة بـ The Final Form Bull

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ The Final Form Bull عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 17
حيادي 4
شراء 5
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 1شراء 0
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 3شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.00361
0.0036
R2
0.0036
0.00359
R1
0.00359
0.00359
PP
0.00358
0.00358
S1
0.00357
0.00357
S2
0.00356
0.00357
S3
0.00355
0.00356

إشارات السوق الخاصة بـ The Final Form Bull

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-3.45M
$0.03 M
$3.48 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.02 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ The Final Form Bull

صافي التدفقسعر CZUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن The Final Form Bull

تداول أسواق The Final Form Bull (CZ) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر The Final Form Bull المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1CZ
$0.003581
$0.003581$0.003581
-10.07%
12.69M (USDT)
/USDTCZ
$0.003573
$0.003573$0.003573
-10.48%
29.97M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CZ إلى USD

المبلغ

CZ
CZ
USD
USD

1 CZ = 0.003579 USD

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