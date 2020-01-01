التحليل الفني اليوم لـ Cysic (CYS) توفر صفحة Cysic تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CYS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Cysic أدناه. التسجيل

تغير سعر Cysic (CYS) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.5579 -- -41.15% +85.47% +18.24%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Cysic

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Cysic عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 18 حيادي 1 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.5666 0.5644 R2 0.5644 0.5625 R1 0.5618 0.5614 PP 0.5596 0.5596 S1 0.557 0.5577 S2 0.5548 0.5566 S3 0.5522 0.5548

إشارات السوق الخاصة بـ Cysic صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.41M $1.38 M $1.79 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.55M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $44.53 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $43.97 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.83M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $88.09 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $87.27 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Cysic صافي التدفق سعر CYSUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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