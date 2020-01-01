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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Cysic، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Cysic، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن CYS

معلومات سعر CYS

ما هو CYS

الوثيقة البيضاء لـ CYS

الموقع الرسمي لـ CYS

اقتصاد توكن CYS

توقعات سعر CYS

سجل CYS

دليل شراء CYS

محول عملة CYS إلى الفيات

عقود CYS الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Cysic (CYS)

التحليل الفني اليوم لـ Cysic (CYS)

توفر صفحة Cysic تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CYS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Cysic أدناه.

تغير سعر Cysic (CYS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.5579---41.15%+85.47%+18.24%
اعرف المزيد عن سعر Cysic

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Cysic

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Cysic عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 18
حيادي 1
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.5666
0.5644
R2
0.5644
0.5625
R1
0.5618
0.5614
PP
0.5596
0.5596
S1
0.557
0.5577
S2
0.5548
0.5566
S3
0.5522
0.5548

إشارات السوق الخاصة بـ Cysic

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.41M
$1.38 M
$1.79 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.55M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$44.53 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$43.97 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.83M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$88.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$87.27 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Cysic

صافي التدفقسعر CYSUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Cysic

تداول أسواق Cysic (CYS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Cysic المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCYS
$0.5536
$0.5536$0.5536
-22.65%
2.44M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CYS إلى USD

المبلغ

CYS
CYS
USD
USD

1 CYS = 0.5578 USD

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