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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Cupsey، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Cupsey، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن CUPSEY

معلومات سعر CUPSEY

ما هو CUPSEY

الموقع الرسمي لـ CUPSEY

اقتصاد توكن CUPSEY

توقعات سعر CUPSEY

سجل CUPSEY

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التحليل الفني اليوم لـ Cupsey (CUPSEY)

التحليل الفني اليوم لـ Cupsey (CUPSEY)

توفر صفحة Cupsey تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CUPSEY، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Cupsey أدناه.

تغير سعر Cupsey (CUPSEY)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.012991---3.68%+691.16%+549.55%
اعرف المزيد عن سعر Cupsey

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Cupsey

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Cupsey عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 10
حيادي 5
شراء 11
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 5حيادي 1شراء 8
المؤشرات الفنية:بيعبيع 5حيادي 4شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01319
0.01313
R2
0.01313
0.01309
R1
0.0131
0.01307
PP
0.01304
0.01304
S1
0.01301
0.013
S2
0.01295
0.01298
S3
0.01292
0.01295

إشارات السوق الخاصة بـ Cupsey

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.01M
$0.03 M
$0.03 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.03 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Cupsey

صافي التدفقسعر CUPSEYUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Cupsey

تداول أسواق Cupsey (CUPSEY) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Cupsey المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1CUPSEY
$0.013142
$0.013142$0.013142
+43.29%
5.40M (USDT)
/USDTCUPSEY
$0.012991
$0.012991$0.012991
+40.94%
8.97M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CUPSEY إلى USD

المبلغ

CUPSEY
CUPSEY
USD
USD

1 CUPSEY = 0.012991 USD

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