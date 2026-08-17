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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول CUDIS، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول CUDIS، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن CUDIS

معلومات سعر CUDIS

ما هو CUDIS

الوثيقة البيضاء لـ CUDIS

الموقع الرسمي لـ CUDIS

اقتصاد توكن CUDIS

توقعات سعر CUDIS

سجل CUDIS

دليل شراء CUDIS

محول عملة CUDIS إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ CUDIS (CUDIS)

التحليل الفني اليوم لـ CUDIS (CUDIS)

توفر صفحة CUDIS تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CUDIS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل CUDIS أدناه.

تغير سعر CUDIS (CUDIS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.000992---17.75%-71.33%-87.38%
اعرف المزيد عن سعر CUDIS

تدفق رأس المال الخاص بـ CUDIS

صافي التدفقسعر CUDISUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق CUDIS (CUDIS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر CUDIS المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCUDIS
$0.000992
$0.000992$0.000992
-2.55%
53.99M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CUDIS إلى USD

المبلغ

CUDIS
CUDIS
USD
USD

1 CUDIS = 0.000992 USD

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