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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Citrea، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Citrea، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن CTR

معلومات سعر CTR

ما هو CTR

الوثيقة البيضاء لـ CTR

الموقع الرسمي لـ CTR

اقتصاد توكن CTR

توقعات سعر CTR

سجل CTR

دليل شراء CTR

محول عملة CTR إلى الفيات

عقود CTR الفورية

CTR عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Citrea (CTR)

التحليل الفني اليوم لـ Citrea (CTR)

توفر صفحة Citrea تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CTR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Citrea أدناه.

تغير سعر Citrea (CTR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.008789--+10.13%+12.00%+9.86%
اعرف المزيد عن سعر Citrea

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Citrea

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Citrea عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 1
شراء 9
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 0شراء 2
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.008822
0.008819
R2
0.008819
0.008817
R1
0.008817
0.008816
PP
0.008814
0.008814
S1
0.008812
0.008812
S2
0.008809
0.008811
S3
0.008807
0.008809

إشارات السوق الخاصة بـ Citrea

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.20M
$1.36 M
$1.56 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.12 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.12 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.43 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.43 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Citrea

صافي التدفقسعر CTRUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.01
2026-08-16-$0.01 M0.01
2026-08-15-$0.02 M0.01
2026-08-14-$0.03 M0.01
2026-08-13$0.02 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Citrea (CTR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Citrea المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCTR
$0.008798
$0.008798$0.008798
-1.26%
7.02M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CTR إلى USD

المبلغ

CTR
CTR
USD
USD

1 CTR = 0.008789 USD

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