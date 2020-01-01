توكنوميكس Chain Talk Daily (CTD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Chain Talk Daily (CTD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Chain Talk Daily (CTD) "Chain Talk Daily" عبارة عن سلسلة ذات طابع BSC حيث يستخدم CZ و He Yi محادثات ممتعة لشرح أخبار ومفاهيم البلوكتشين. مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x7f890a4a575558307826C82e4cb6E671f3178bfc اشتر CTD الآن!

توكنوميكس Chain Talk Daily (CTD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Chain Talk Daily (CTD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.004441 $ 0.004441 $ 0.004441 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.00026146 $ 0.00026146 $ 0.00026146 معرفة المزيد عن سعر Chain Talk Daily (CTD)

توكنوميكس Chain Talk Daily (CTD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Chain Talk Daily (CTD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CTD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CTD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CTD، استكشف السعر المباشر لتوكن CTD!

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