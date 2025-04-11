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Chain Talk Daily السعر(CTD)

USD

مخطط أسعار Chain Talk Daily (CTD) المباشر

$0.002497
$0.002497$0.002497
-0.31%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول CTD

السعر الحالي لـ Chain Talk Daily (CTD) اليوم هو 0.00249 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من CTD إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Chain Talk Daily:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 101.31K USD
- تغير سعر Chain Talk Daily خلال اليوم هو -0.31%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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CTD أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Chain Talk Daily لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00000776-0.31%
30 يوم$ +0.00149+149.00%
60 يوم$ +0.00149+149.00%
90 يوم$ +0.00149+149.00%
تغير سعر Chain Talk Daily اليوم

سجل اليوم CTD تغيرًا $ -0.00000776 (-0.31%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Chain Talk Daily لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00149 (+149.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Chain Talk Daily لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CTD تغييرًا في $ +0.00149 (+149.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Chain Talk Daily لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00149 (+149.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

CTD معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Chain Talk Daily: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.002
$ 0.002$ 0.002

$ 0.003179
$ 0.003179$ 0.003179

$ 0.004441
$ 0.004441$ 0.004441

+6.63%

-0.31%

+24.56%

CTD معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 101.31K
$ 101.31K$ 101.31K

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ما هو Chain Talk Daily ( CTD )

"Chain Talk Daily" عبارة عن سلسلة ذات طابع BSC حيث يستخدم CZ و He Yi محادثات ممتعة لشرح أخبار ومفاهيم البلوكتشين.

متوفر Chain Talk Daily على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Chain Talk Daily الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين CTDلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
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صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Chain Talk Daily سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Chain Talk Daily

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Chain Talk Daily، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ CTD؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارChain Talk Daily.

سجل أسعار Chain Talk Daily

يوفر تتبع مسار سعر CTD معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ CTD. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Chain Talk Daily.

كيفية شراء Chain Talk Daily ( CTD )

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عملة CTD إلى العملات المحلية

1 CTD إلى VND
63.84609
1 CTD إلى AUD
A$0.0039342
1 CTD إلى GBP
0.0018924
1 CTD إلى EUR
0.0021663
1 CTD إلى USD
$0.00249
1 CTD إلى MYR
RM0.0110058
1 CTD إلى TRY
0.0946449
1 CTD إلى JPY
¥0.3558459
1 CTD إلى RUB
0.2110275
1 CTD إلى INR
0.2140404
1 CTD إلى IDR
Rp41.4999834
1 CTD إلى KRW
3.5571393
1 CTD إلى PHP
0.1423782
1 CTD إلى EGP
￡E.0.1276374
1 CTD إلى BRL
R$0.0145914
1 CTD إلى CAD
C$0.0034362
1 CTD إلى BDT
0.3019125
1 CTD إلى NGN
3.9586518
1 CTD إلى UAH
0.1028619
1 CTD إلى VES
Bs0.17679
1 CTD إلى PKR
Rs0.6966771
1 CTD إلى KZT
1.2841428
1 CTD إلى THB
฿0.0833901
1 CTD إلى TWD
NT$0.0806013
1 CTD إلى AED
د.إ0.0091383
1 CTD إلى CHF
Fr0.0020169
1 CTD إلى HKD
HK$0.0192975
1 CTD إلى MAD
.د.م0.0231072
1 CTD إلى MXN
$0.0505221

Chain Talk Daily المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Chain Talk Daily، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Chain Talk Daily الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

CTD
USD

1 CTD = 0.00249 USD

تداول

USDTCTD
$0.00249
$0.00249$0.00249
-6.78%

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