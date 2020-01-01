توكنوميكس Crypto Allstars (CSTARS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Crypto Allstars (CSTARS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Crypto Allstars (CSTARS) تقدم Crypto Allstars خدمة Meme Vault، التي توحد جميع عملات الميم في منصة واحدة للمراهنة بمكافآت عالية. تقدم Meme Index المبتكرة نهجًا مبسطًا وشاملًا، مما يسمح للمستخدمين بالمراهنة على عملات ميم مختلفة مع الاستفادة من النمو الموحد. بعد البيع المسبق الناجح، من المقرر أن تقود عملة $STARS موجة جديدة من الابتكار في نظام عملة الميم البيئي. انضم إلى الحركة واستمتع بمستقبل توحيد عملات الميم! الموقع الرسمي: https://cryptoallstars.io/ الوثيقة البيضاء: https://cryptoallstars.io/whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x04f121600c8c47a754636fc9d75661a9525e05d5 اشتر CSTARS الآن!

توكنوميكس Crypto Allstars (CSTARS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Crypto Allstars (CSTARS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M إجمالي العرض: $ 42.07B $ 42.07B $ 42.07B العرض المتداول: $ 42.07B $ 42.07B $ 42.07B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.000595 $ 0.000595 $ 0.000595 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000029052516570954 $ 0.000029052516570954 $ 0.000029052516570954 السعر الحالي: $ 0.00003112 $ 0.00003112 $ 0.00003112 معرفة المزيد عن سعر Crypto Allstars (CSTARS)

توكنوميكس Crypto Allstars (CSTARS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Crypto Allstars (CSTARS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CSTARS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CSTARS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CSTARS، استكشف السعر المباشر لتوكن CSTARS!

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