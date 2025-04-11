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Crypto AI السعر(CRYPTOAI)

USD

مخطط أسعار Crypto AI (CRYPTOAI) المباشر

$0.000176
$0.000176$0.000176
-1.12%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول CRYPTOAI

السعر الحالي لـ Crypto AI (CRYPTOAI) اليوم هو 0.000178 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من CRYPTOAI إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Crypto AI:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 62.97K USD
- تغير سعر Crypto AI خلال اليوم هو -1.12%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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CRYPTOAI أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Crypto AI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000001994-1.11%
30 يوم$ -0.001822-91.10%
60 يوم$ -0.001822-91.10%
90 يوم$ -0.001822-91.10%
تغير سعر Crypto AI اليوم

سجل اليوم CRYPTOAI تغيرًا $ -0.000001994 (-1.11%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Crypto AI لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.001822 (-91.10%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Crypto AI لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CRYPTOAI تغييرًا في $ -0.001822 (-91.10%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Crypto AI لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.001822 (-91.10%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

CRYPTOAI معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Crypto AI: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.0001636
$ 0.0001636$ 0.0001636

$ 0.000257
$ 0.000257$ 0.000257

$ 0.011526
$ 0.011526$ 0.011526

-2.74%

-1.11%

-91.10%

CRYPTOAI معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 62.97K
$ 62.97K$ 62.97K

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ما هو Crypto AI ( CRYPTOAI )

متوفر Crypto AI على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Crypto AI الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين CRYPTOAIلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Crypto AI على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Crypto AI سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Crypto AI

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Crypto AI، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ CRYPTOAI؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارCrypto AI.

سجل أسعار Crypto AI

يوفر تتبع مسار سعر CRYPTOAI معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ CRYPTOAI. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Crypto AI.

كيفية شراء Crypto AI ( CRYPTOAI )

هل تبحث عن كيفية شراء Crypto AI؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Crypto AI على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة CRYPTOAI إلى العملات المحلية

1 CRYPTOAI إلى VND
4.564098
1 CRYPTOAI إلى AUD
A$0.00028124
1 CRYPTOAI إلى GBP
0.00013528
1 CRYPTOAI إلى EUR
0.00015486
1 CRYPTOAI إلى USD
$0.000178
1 CRYPTOAI إلى MYR
RM0.00078676
1 CRYPTOAI إلى TRY
0.00676578
1 CRYPTOAI إلى JPY
¥0.02543798
1 CRYPTOAI إلى RUB
0.0150855
1 CRYPTOAI إلى INR
0.01530088
1 CRYPTOAI إلى IDR
Rp2.96666548
1 CRYPTOAI إلى KRW
0.25428546
1 CRYPTOAI إلى PHP
0.01017804
1 CRYPTOAI إلى EGP
￡E.0.00912428
1 CRYPTOAI إلى BRL
R$0.00104308
1 CRYPTOAI إلى CAD
C$0.00024564
1 CRYPTOAI إلى BDT
0.0215825
1 CRYPTOAI إلى NGN
0.28298796
1 CRYPTOAI إلى UAH
0.00735318
1 CRYPTOAI إلى VES
Bs0.012638
1 CRYPTOAI إلى PKR
Rs0.04980262
1 CRYPTOAI إلى KZT
0.09179816
1 CRYPTOAI إلى THB
฿0.00596122
1 CRYPTOAI إلى TWD
NT$0.00576186
1 CRYPTOAI إلى AED
د.إ0.00065326
1 CRYPTOAI إلى CHF
Fr0.00014418
1 CRYPTOAI إلى HKD
HK$0.0013795
1 CRYPTOAI إلى MAD
.د.م0.00165184
1 CRYPTOAI إلى MXN
$0.00361162

Crypto AI المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Crypto AI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Crypto AI الرسمي
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آلة حاسبة

المبلغ

CRYPTOAI
USD

1 CRYPTOAI = 0.000178 USD

تداول

USDTCRYPTOAI
$0.000178
$0.000178$0.000178
-29.37%

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