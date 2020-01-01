توكنوميكس Crust Network (CRU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Crust Network (CRU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Crust Network (CRU) Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting. الموقع الرسمي: https://www.crust.network/ الوثيقة البيضاء: https://wiki.crust.network/en مستكشف الكتل: https://crust.subscan.io/ اشتر CRU الآن!

توكنوميكس Crust Network (CRU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Crust Network (CRU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 14.14M $ 14.14M $ 14.14M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.061462288244169196 $ 0.061462288244169196 $ 0.061462288244169196 السعر الحالي: $ 0.071 $ 0.071 $ 0.071 معرفة المزيد عن سعر Crust Network (CRU)

توكنوميكس Crust Network (CRU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Crust Network (CRU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CRU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CRU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CRU، استكشف السعر المباشر لتوكن CRU!

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