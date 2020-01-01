توكنوميكس CRT Project (CRT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CRT Project (CRT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CRT Project (CRT) مشروع CRT (رمز الإبداع إلى الواقع) هو نظام بيئي لامركزي للمحتوى، مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يُحوّل القصص التي يُنشئها المستخدمون إلى إنتاجات إعلامية واقعية. من خلال تمكين المستخدمين من كتابة سيناريوهات سردية وإرسالها بشكل تعاوني، يستخدم CRT الذكاء الاصطناعي المتطور لتكييف هذه المساهمات إلى نصوص مُهيكلة وقصص مصورة. الموقع الرسمي: https://www.crt-project.xyz/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x0a4105a67940724194219c0bd683d57a2a51a819 اشتر CRT الآن!

توكنوميكس CRT Project (CRT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CRT Project (CRT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 134.00K $ 134.00K $ 134.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03724 $ 0.03724 $ 0.03724 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000560845693658 $ 0.00000560845693658 $ 0.00000560845693658 السعر الحالي: $ 0.0000067 $ 0.0000067 $ 0.0000067 معرفة المزيد عن سعر CRT Project (CRT)

توكنوميكس CRT Project (CRT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CRT Project (CRT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CRT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CRT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CRT، استكشف السعر المباشر لتوكن CRT!

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