توكنوميكس Crown by Third Time (CROWN2) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Crown by Third Time (CROWN2)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Crown by Third Time (CROWN2) CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency. الموقع الرسمي: https://thirdtimegames.com الوثيقة البيضاء: https://cdn.photofinish.live/production/docs/CrownWhitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/GDfnEsia2WLAW5t8yx2X5j2mkfA74i5kwGdDuZHt7XmG اشتر CROWN2 الآن!

توكنوميكس Crown by Third Time (CROWN2) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Crown by Third Time (CROWN2)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 40.41M $ 40.41M $ 40.41M إجمالي العرض: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M العرض المتداول: $ 190.62M $ 190.62M $ 190.62M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 53.00M $ 53.00M $ 53.00M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.935 $ 1.935 $ 1.935 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0100394548203388 $ 0.0100394548203388 $ 0.0100394548203388 السعر الحالي: $ 0.212 $ 0.212 $ 0.212 معرفة المزيد عن سعر Crown by Third Time (CROWN2)

توكنوميكس Crown by Third Time (CROWN2): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Crown by Third Time (CROWN2) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CROWN2 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CROWN2 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CROWN2، استكشف السعر المباشر لتوكن CROWN2!

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