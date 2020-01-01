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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ONEchain، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ONEchain، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن CROSS

معلومات سعر CROSS

ما هو CROSS

الوثيقة البيضاء لـ CROSS

الموقع الرسمي لـ CROSS

اقتصاد توكن CROSS

توقعات سعر CROSS

سجل CROSS

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عقود CROSS الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ ONEchain (CROSS)

التحليل الفني اليوم لـ ONEchain (CROSS)

توفر صفحة ONEchain تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CROSS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ONEchain أدناه.

تغير سعر ONEchain (CROSS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.09791---8.12%+39.05%+6.56%
اعرف المزيد عن سعر ONEchain

المؤشرات الفنية الخاصة بـ ONEchain

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ ONEchain عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 14
حيادي 2
شراء 10
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 10حيادي 1شراء 3
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.09806
0.09802
R2
0.09802
0.09799
R1
0.09799
0.09798
PP
0.09795
0.09795
S1
0.09793
0.09793
S2
0.09789
0.09792
S3
0.09787
0.09789

إشارات السوق الخاصة بـ ONEchain

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.34M
$3.30 M
$3.64 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.07M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.91 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.84 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$3.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$3.05 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ ONEchain

صافي التدفقسعر CROSSUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن ONEchain

تداول أسواق ONEchain (CROSS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ONEchain المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCROSS
$0.09783
$0.09783$0.09783
+1.03%
771.59K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CROSS إلى USD

المبلغ

CROSS
CROSS
USD
USD

1 CROSS = 0.09791 USD

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