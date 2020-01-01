التحليل الفني اليوم لـ ONEchain (CROSS) توفر صفحة ONEchain تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CROSS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ONEchain أدناه. التسجيل

تغير سعر ONEchain (CROSS) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.09791 -- -8.12% +39.05% +6.56%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ ONEchain

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ ONEchain عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 14 حيادي 2 شراء 10 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 10 حيادي 1 شراء 3 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.09806 0.09802 R2 0.09802 0.09799 R1 0.09799 0.09798 PP 0.09795 0.09795 S1 0.09793 0.09793 S2 0.09789 0.09792 S3 0.09787 0.09789

إشارات السوق الخاصة بـ ONEchain صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.34M $3.30 M $3.64 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.07M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $1.91 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $1.84 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.04M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $3.09 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $3.05 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ ONEchain صافي التدفق سعر CROSSUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق ONEchain (CROSS) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ONEchain المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT CROSS $0.09783 $0.09783 $0.09783 +1.03% 771.59K (USDT) تداول