توكنوميكس Cryptify AI (CRAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cryptify AI (CRAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cryptify AI (CRAI) تستخدم Cryptify AI الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتحسين التسويق المؤثر، وربط الحملات بالنتائج الحقيقية ومساعدة الشركات على تحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار. الموقع الرسمي: https://cryptify.ai/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xddbcdd8637d5cedd15eeee398108fca05a71b32b اشتر CRAI الآن!

توكنوميكس Cryptify AI (CRAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cryptify AI (CRAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.16M $ 3.16M $ 3.16M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 965.00M $ 965.00M $ 965.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01445 $ 0.01445 $ 0.01445 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002805027328587139 $ 0.002805027328587139 $ 0.002805027328587139 السعر الحالي: $ 0.003271 $ 0.003271 $ 0.003271 معرفة المزيد عن سعر Cryptify AI (CRAI)

توكنوميكس Cryptify AI (CRAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cryptify AI (CRAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CRAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CRAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CRAI، استكشف السعر المباشر لتوكن CRAI!

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