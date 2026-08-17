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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول CoW Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول CoW Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن COW

معلومات سعر COW

ما هو COW

الوثيقة البيضاء لـ COW

الموقع الرسمي لـ COW

اقتصاد توكن COW

توقعات سعر COW

سجل COW

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COW عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ CoW Protocol (COW)

التحليل الفني اليوم لـ CoW Protocol (COW)

توفر صفحة CoW Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ COW، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل CoW Protocol أدناه.

تغير سعر CoW Protocol (COW)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1119--+5.76%-16.31%-31.48%
اعرف المزيد عن سعر CoW Protocol

المؤشرات الفنية الخاصة بـ CoW Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ CoW Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 18
حيادي 7
شراء 1
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 1شراء 0
المؤشرات الفنية:حياديبيع 5حيادي 6شراء 1
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1114
0.1113
R2
0.1113
0.1112
R1
0.1111
0.1112
PP
0.111
0.111
S1
0.1108
0.1109
S2
0.1108
0.1109
S3
0.1105
0.1108

إشارات السوق الخاصة بـ CoW Protocol

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.09M
$4.75 M
$4.66 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.06M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$11.73 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$11.67 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.06M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$11.75 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$11.69 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ CoW Protocol

صافي التدفقسعر COWUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.20 M0.11
2026-08-16-$0.38 M0.12
2026-08-15$0.65 M0.15
2026-08-14$0.00 M0.10
2026-08-13$0.02 M0.10

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن CoW Protocol

تداول أسواق CoW Protocol (COW) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر CoW Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCOW
$0.1119
$0.1119$0.1119
-10.54%
691.41K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة COW إلى USD

المبلغ

COW
COW
USD
USD

1 COW = 0.1119 USD

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