التحليل الفني اليوم لـ CoW Protocol (COW) توفر صفحة CoW Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ COW، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل CoW Protocol أدناه. التسجيل

تغير سعر CoW Protocol (COW) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.1119 -- +5.76% -16.31% -31.48%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ CoW Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ CoW Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع قوي بيع 18 حيادي 7 شراء 1 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 13 حيادي 1 شراء 0 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 5 حيادي 6 شراء 1 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.1114 0.1113 R2 0.1113 0.1112 R1 0.1111 0.1112 PP 0.111 0.111 S1 0.1108 0.1109 S2 0.1108 0.1109 S3 0.1105 0.1108

إشارات السوق الخاصة بـ CoW Protocol صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.09M $4.75 M $4.66 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.06M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $11.73 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $11.67 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.06M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $11.75 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $11.69 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ CoW Protocol صافي التدفق سعر COWUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.20 M 0.11 2026-08-16 -$0.38 M 0.12 2026-08-15 $0.65 M 0.15 2026-08-14 $0.00 M 0.10 2026-08-13 $0.02 M 0.10 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق CoW Protocol (COW) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر CoW Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT COW $0.1119 $0.1119 $0.1119 -10.54% 691.41K (USDT) تداول