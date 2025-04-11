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Gods Country السعر(COUNTRY)

USD

مخطط أسعار Gods Country (COUNTRY) المباشر

$0.00003869
$0.00003869$0.00003869
-3.12%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول COUNTRY

السعر الحالي لـ Gods Country (COUNTRY) اليوم هو 0.00003869 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من COUNTRY إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Gods Country:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 55.64K USD
- تغير سعر Gods Country خلال اليوم هو -3.12%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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COUNTRY أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Gods Country لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000001246-3.11%
30 يوم$ -0.00096131-96.14%
60 يوم$ -0.00096131-96.14%
90 يوم$ -0.00096131-96.14%
تغير سعر Gods Country اليوم

سجل اليوم COUNTRY تغيرًا $ -0.000001246 (-3.11%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Gods Country لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00096131 (-96.14%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Gods Country لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد COUNTRY تغييرًا في $ -0.00096131 (-96.14%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Gods Country لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00096131 (-96.14%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

COUNTRY معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Gods Country: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.0000329
$ 0.0000329$ 0.0000329

$ 0.00004208
$ 0.00004208$ 0.00004208

$ 0.0025
$ 0.0025$ 0.0025

+10.32%

-3.11%

-62.80%

COUNTRY معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 55.64K
$ 55.64K$ 55.64K

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ما هو Gods Country ( COUNTRY )

"خذني إلى بلاد الرب" كانت في الأصل تعبيرًا شعريًا عن وطن مثالي على منصات التواصل الاجتماعي، وقد اكتسبت الآن معنى جديدًا من خلال ثقافة الكريبتو: ترمز إلى السعي وراء الثروة في العصر الرقمي والإيمان بمستقبل لامركزي، مما يُظهر السمة الثقافية لمجتمع التشفير في مزج الشعر بالواقع.

متوفر Gods Country على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Gods Country الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

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توقع سعر Gods Country

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Gods Country، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ COUNTRY؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارGods Country.

سجل أسعار Gods Country

يوفر تتبع مسار سعر COUNTRY معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ COUNTRY. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Gods Country.

كيفية شراء Gods Country ( COUNTRY )

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عملة COUNTRY إلى العملات المحلية

1 COUNTRY إلى VND
0.99205029
1 COUNTRY إلى AUD
A$0.0000611302
1 COUNTRY إلى GBP
0.0000294044
1 COUNTRY إلى EUR
0.0000340472
1 COUNTRY إلى USD
$0.00003869
1 COUNTRY إلى MYR
RM0.0001710098
1 COUNTRY إلى TRY
0.0014671248
1 COUNTRY إلى JPY
¥0.0055682648
1 COUNTRY إلى RUB
0.0032294543
1 COUNTRY إلى INR
0.0033257924
1 COUNTRY إلى IDR
Rp0.6448330754
1 COUNTRY إلى KRW
0.0549572105
1 COUNTRY إلى PHP
0.0022122942
1 COUNTRY إلى EGP
￡E.0.0019940826
1 COUNTRY إلى BRL
R$0.0002267234
1 COUNTRY إلى CAD
C$0.0000533922
1 COUNTRY إلى BDT
0.0046911625
1 COUNTRY إلى NGN
0.0615101358
1 COUNTRY إلى UAH
0.0015982839
1 COUNTRY إلى VES
Bs0.00274699
1 COUNTRY إلى PKR
Rs0.0108250751
1 COUNTRY إلى KZT
0.0199532068
1 COUNTRY إلى THB
฿0.001299984
1 COUNTRY إلى TWD
NT$0.0012523953
1 COUNTRY إلى AED
د.إ0.0001419923
1 COUNTRY إلى CHF
Fr0.0000313389
1 COUNTRY إلى HKD
HK$0.0002998475
1 COUNTRY إلى MAD
.د.م0.0003590432
1 COUNTRY إلى MXN
$0.000785407

Gods Country المورد

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موقع الويب Gods Country الرسمي
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آلة حاسبة

المبلغ

COUNTRY
USD

1 COUNTRY = 0.00003869 USD

تداول

USDTCOUNTRY
$0.00003869
$0.00003869$0.00003869
-4.69%

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