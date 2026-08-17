التحليل الفني اليوم لـ Cookie DAO (COOKIE) توفر صفحة Cookie DAO تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ COOKIE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Cookie DAO أدناه. التسجيل

تغير سعر Cookie DAO (COOKIE) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.011518 -- -8.82% +36.89% -32.33%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Cookie DAO

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Cookie DAO عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 12 حيادي 8 شراء 6 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 11 حيادي 3 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 1 حيادي 5 شراء 6 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.01154 0.01153 R2 0.01153 0.01153 R1 0.01153 0.01153 PP 0.01152 0.01152 S1 0.01152 0.01152 S2 0.01151 0.01152 S3 0.01151 0.01151

إشارات السوق الخاصة بـ Cookie DAO صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.11M $1.69 M $1.80 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.39 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.38 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $2.53 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $2.53 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Cookie DAO صافي التدفق سعر COOKIEUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.04 M 0.01 2026-08-16 $0.03 M 0.01 2026-08-15 -$0.18 M 0.01 2026-08-14 $0.00 M 0.01 2026-08-13 $0.00 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Cookie DAO (COOKIE) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Cookie DAO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT COOKIE $0.011518 $0.011518 $0.011518 +0.93% 5.56M (USDT) تداول / USDC COOKIE $0.011491 $0.011491 $0.011491 +0.87% 4.62M (USDT) تداول