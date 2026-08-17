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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Cookie DAO، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Cookie DAO، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن COOKIE

معلومات سعر COOKIE

ما هو COOKIE

الوثيقة البيضاء لـ COOKIE

الموقع الرسمي لـ COOKIE

اقتصاد توكن COOKIE

توقعات سعر COOKIE

سجل COOKIE

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التحليل الفني اليوم لـ Cookie DAO (COOKIE)

التحليل الفني اليوم لـ Cookie DAO (COOKIE)

توفر صفحة Cookie DAO تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ COOKIE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Cookie DAO أدناه.

تغير سعر Cookie DAO (COOKIE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.011518---8.82%+36.89%-32.33%
اعرف المزيد عن سعر Cookie DAO

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Cookie DAO عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 12
حيادي 8
شراء 6
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 11حيادي 3شراء 0
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 1حيادي 5شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01154
0.01153
R2
0.01153
0.01153
R1
0.01153
0.01153
PP
0.01152
0.01152
S1
0.01152
0.01152
S2
0.01151
0.01152
S3
0.01151
0.01151

إشارات السوق الخاصة بـ Cookie DAO

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.11M
$1.69 M
$1.80 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.39 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.38 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.53 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.53 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Cookie DAO

صافي التدفقسعر COOKIEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.04 M0.01
2026-08-16$0.03 M0.01
2026-08-15-$0.18 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Cookie DAO

تداول أسواق Cookie DAO (COOKIE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Cookie DAO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCOOKIE
$0.011518
$0.011518$0.011518
+0.93%
5.56M (USDT)
/USDCCOOKIE
$0.011491
$0.011491$0.011491
+0.87%
4.62M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة COOKIE إلى USD

المبلغ

COOKIE
COOKIE
USD
USD

1 COOKIE = 0.011518 USD

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