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التحليل الفني اليوم لـ mETHProtocol (COOK)

التحليل الفني اليوم لـ mETHProtocol (COOK)

توفر صفحة mETHProtocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ COOK، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل mETHProtocol أدناه.

تغير سعر mETHProtocol (COOK)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.002406---2.60%-8.00%-17.13%
اعرف المزيد عن سعر mETHProtocol

تدفق رأس المال الخاص بـ METHProtocol

صافي التدفقسعر COOKUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن mETHProtocol

تداول أسواق mETHProtocol (COOK) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر mETHProtocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCOOK
$0.002406
$0.002406$0.002406
-0.20%
22.25M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة COOK إلى USD

المبلغ

COOK
COOK
USD
USD

1 COOK = 0.002406 USD

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