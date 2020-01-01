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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Collect on Fanable، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Collect on Fanable، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Collect on Fanable (COLLECT)

التحليل الفني اليوم لـ Collect on Fanable (COLLECT)

توفر صفحة Collect on Fanable تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ COLLECT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Collect on Fanable أدناه.

تغير سعر Collect on Fanable (COLLECT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.05805--+5.93%+35.94%+10.04%
اعرف المزيد عن سعر Collect on Fanable

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Collect on Fanable

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Collect on Fanable عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 17
حيادي 3
شراء 6
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 0شراء 1
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 3شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.05818
0.05817
R2
0.05817
0.05816
R1
0.05816
0.05816
PP
0.05815
0.05815
S1
0.05814
0.05814
S2
0.05813
0.05814
S3
0.05812
0.05813

إشارات السوق الخاصة بـ Collect on Fanable

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.41M
$2.41 M
$2.82 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.21 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.24 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.67 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.71 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Collect on Fanable

صافي التدفقسعر COLLECTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Collect on Fanable

تداول أسواق Collect on Fanable (COLLECT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Collect on Fanable المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCOLLECT
$0.05805
$0.05805$0.05805
-0.65%
1.13M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة COLLECT إلى USD

المبلغ

COLLECT
COLLECT
USD
USD

1 COLLECT = 0.05805 USD

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