التحليل الفني اليوم لـ Collect on Fanable (COLLECT) توفر صفحة Collect on Fanable تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ COLLECT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Collect on Fanable أدناه. التسجيل

تغير سعر Collect on Fanable (COLLECT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.05805 -- +5.93% +35.94% +10.04%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Collect on Fanable

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Collect on Fanable عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 17 حيادي 3 شراء 6 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 13 حيادي 0 شراء 1 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 3 شراء 5 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.05818 0.05817 R2 0.05817 0.05816 R1 0.05816 0.05816 PP 0.05815 0.05815 S1 0.05814 0.05814 S2 0.05813 0.05814 S3 0.05812 0.05813

إشارات السوق الخاصة بـ Collect on Fanable صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.41M $2.41 M $2.82 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.21 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.24 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.04M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.67 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.71 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Collect on Fanable صافي التدفق سعر COLLECTUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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