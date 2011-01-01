التحليل الفني اليوم لـ ChainOpera AI (COAI) توفر صفحة ChainOpera AI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ COAI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ChainOpera AI أدناه. التسجيل

تغير سعر ChainOpera AI (COAI) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.3225 -- -17.96% +4.06% +7.07%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ ChainOpera AI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ ChainOpera AI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 17 حيادي 2 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 13 حيادي 1 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.3229 0.3228 R2 0.3228 0.3228 R1 0.3228 0.3228 PP 0.3227 0.3227 S1 0.3227 0.3227 S2 0.3226 0.3227 S3 0.3226 0.3226

إشارات السوق الخاصة بـ ChainOpera AI صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.37M $7.04 M $7.41 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.63 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.66 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $2.12 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $2.13 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ ChainOpera AI صافي التدفق سعر COAIUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق ChainOpera AI (COAI) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ChainOpera AI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT COAI $0.3225 $0.3225 $0.3225 -1.28% 254.83K (USDT) تداول