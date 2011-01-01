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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ChainOpera AI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ChainOpera AI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن COAI

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ما هو COAI

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التحليل الفني اليوم لـ ChainOpera AI (COAI)

التحليل الفني اليوم لـ ChainOpera AI (COAI)

توفر صفحة ChainOpera AI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ COAI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ChainOpera AI أدناه.

تغير سعر ChainOpera AI (COAI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.3225---17.96%+4.06%+7.07%
اعرف المزيد عن سعر ChainOpera AI

المؤشرات الفنية الخاصة بـ ChainOpera AI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ ChainOpera AI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 17
حيادي 2
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 1شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.3229
0.3228
R2
0.3228
0.3228
R1
0.3228
0.3228
PP
0.3227
0.3227
S1
0.3227
0.3227
S2
0.3226
0.3227
S3
0.3226
0.3226

إشارات السوق الخاصة بـ ChainOpera AI

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.37M
$7.04 M
$7.41 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.63 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.66 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.12 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.13 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ ChainOpera AI

صافي التدفقسعر COAIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن ChainOpera AI

تداول أسواق ChainOpera AI (COAI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ChainOpera AI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCOAI
$0.3225
$0.3225$0.3225
-1.28%
254.83K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة COAI إلى USD

المبلغ

COAI
COAI
USD
USD

1 COAI = 0.3225 USD

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