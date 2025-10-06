سعر Alliance Games المباشر اليوم هو 0.00475 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي COA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر COA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Alliance Games المباشر اليوم هو 0.00475 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي COA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر COA بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Alliance Games

Alliance Games السعر(COA)

السعر المباشر لـ 1 COA إلى USD:

$0.00475
$0.00475
-5.37%1D
USD
مخطط أسعار Alliance Games (COA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:40:23 (UTC+8)

معلومات سعر Alliance Games (COA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00444
$ 0.00444
24 ساعة منخفض
$ 0.00544
$ 0.00544
24 ساعة مرتفع

$ 0.00444
$ 0.00444

$ 0.00544
$ 0.00544

$ 0.03474769210606202
$ 0.03474769210606202

$ 0.003300711612594677
$ 0.003300711612594677

0.00%

-5.37%

-7.95%

-7.95%

سعر Alliance Games (COA) في الوقت الحقيقي هو $ 0.00475. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول COA بين أدنى سعر $ 0.00444 وأعلى سعر $ 0.00544، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCOA على الإطلاق هو $ 0.03474769210606202، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.003300711612594677.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير COA 0.00% على مدار الساعة الماضية، -5.37% على مدار 24 ساعة، و -7.95% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Alliance Games (COA)

No.1834

$ 1.97M
$ 1.97M

$ 8.46K
$ 8.46K

$ 9.50M
$ 9.50M

414.42M
414.42M

2,000,000,000
2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000

20.72%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Alliance Games هي $ 1.97M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.46K. العرض المتداول لـ COA يبلغ 414.42M، مع إجمالي عرض 2000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.50M.

سجل سعر Alliance Games (COA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Alliance Games لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0002695-5.37%
30 يوم$ +0.00077+19.34%
60 يوم$ +0.00033+7.46%
90 يوم$ -0.00556-53.93%
تغير سعر Alliance Games اليوم

سجل اليوم COA تغيرًا $ -0.0002695 (-5.37%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Alliance Games لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00077 (+19.34%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Alliance Games لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد COA تغييرًا في $ +0.00033 (+7.46%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Alliance Games لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00556 (-53.93%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Alliance Games (COA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Alliance Games.

ما هو Alliance Games ( COA )

شبكة Alliance Games هي شبكة لامركزية تجمع بين إنشاء ألعاب مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشبكة متعددة اللاعبين مدمجة بتقنية بلوكتشين، ونظام عقدة عاملة موزعة، لإعادة تعريف كيفية بناء الألعاب واستضافتها وتحقيق الدخل منها. التوكن الأصلي، $COA، يُشغّل النظام البيئي بأكمله، حيث يستخدمه المطورون للوصول إلى البنية التحتية، ومشغلو العقد لكسب المكافآت، والمستخدمون للتخزين وإدارة الميزات المتميزة وتفعيلها.

متوفر Alliance Games على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Alliance Games الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين COAلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Alliance Games على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Alliance Games سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Alliance Games (USD)

كم ستكون قيمة Alliance Games (COA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Alliance Games (COA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Alliance Games.

تحقق الآن من توقعات سعر Alliance Games!

توكنوميكس Alliance Games (COA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Alliance Games (COA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس COA والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Alliance Games ( COA )

هل تبحث عن كيفية شراء Alliance Games؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Alliance Games على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة COA إلى العملات المحلية

Alliance Games المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Alliance Games، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Alliance Games الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Alliance Games

كم يساوي Alliance Games (COA) اليوم؟
سعر COA المباشر في USD هو USD 0.00475، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر COA إلى USD الحالي؟
سعر COA إلى USD الحالي هو $ 0.00475. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Alliance Games ؟
القيمة السوقية لعملة COA هي $ 1.97M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن COA؟
العرض المتداول لتوكن COA هو 414.42M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ COA؟
حقق COA سعرًا قياسيًا قدره 0.03474769210606202 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ COA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.003300711612594677 COA.
ما هو حجم تداول COA؟
حجم تداول COA المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 8.46K USD.
هل سترتفع COA هذا العام؟
قد يرتفع COA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر COA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:40:23 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة COA إلى USD

المبلغ

COA
COA
USD
USD

1 COA = 0.00475 USD

تداول COA

/USDTCOA
$0.00475
$0.00475
-5.37%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

$113,011.63

$4,019.56

$0.04184

$195.17

$3.5057

