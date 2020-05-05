توكنوميكس Centric Swap (CNS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Centric Swap (CNS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Centric Swap (CNS) CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network. الموقع الرسمي: https://www.centric.com الوثيقة البيضاء: https://www.centric.com/whitepaper/ مستكشف الكتل: https://explorer.centric.com اشتر CNS الآن!

توكنوميكس Centric Swap (CNS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Centric Swap (CNS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 42.72K $ 42.72K $ 42.72K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 99.20B $ 99.20B $ 99.20B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0043768 $ 0.0043768 $ 0.0043768 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000384274467322 $ 0.000000384274467322 $ 0.000000384274467322 السعر الحالي: $ 0.0000004306 $ 0.0000004306 $ 0.0000004306 معرفة المزيد عن سعر Centric Swap (CNS)

توكنوميكس Centric Swap (CNS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Centric Swap (CNS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CNS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CNS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CNS، استكشف السعر المباشر لتوكن CNS!

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