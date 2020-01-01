التحليل الفني اليوم لـ Yei Finance (CLO) توفر صفحة Yei Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CLO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Yei Finance أدناه. التسجيل

تغير سعر Yei Finance (CLO) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.1161 -- +16.85% -32.13% +98.02%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Yei Finance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Yei Finance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 6 حيادي 16 شراء 4 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 5 حيادي 9 شراء 0 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 1 حيادي 7 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.1162 0.1161 R2 0.1161 0.1161 R1 0.1161 0.1161 PP 0.116 0.116 S1 0.116 0.116 S2 0.1159 0.116 S3 0.1159 0.1159

إشارات السوق الخاصة بـ Yei Finance صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.90M $6.16 M $7.06 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.01 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.01 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.25 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.26 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Yei Finance صافي التدفق سعر CLOUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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