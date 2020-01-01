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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Yei Finance، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Yei Finance، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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ما هو CLO

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التحليل الفني اليوم لـ Yei Finance (CLO)

التحليل الفني اليوم لـ Yei Finance (CLO)

توفر صفحة Yei Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CLO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Yei Finance أدناه.

تغير سعر Yei Finance (CLO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1161--+16.85%-32.13%+98.02%
اعرف المزيد عن سعر Yei Finance

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Yei Finance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Yei Finance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 6
حيادي 16
شراء 4
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 5حيادي 9شراء 0
المؤشرات الفنية:حياديبيع 1حيادي 7شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1162
0.1161
R2
0.1161
0.1161
R1
0.1161
0.1161
PP
0.116
0.116
S1
0.116
0.116
S2
0.1159
0.116
S3
0.1159
0.1159

إشارات السوق الخاصة بـ Yei Finance

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.90M
$6.16 M
$7.06 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.25 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.26 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Yei Finance

صافي التدفقسعر CLOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Yei Finance

تداول أسواق Yei Finance (CLO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Yei Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCLO
$0.1161
$0.1161$0.1161
-0.09%
609.33K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CLO إلى USD

المبلغ

CLO
CLO
USD
USD

1 CLO = 0.1161 USD

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