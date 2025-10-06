معلومات سعر CLIPPY (CLIPPYETH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0000000000000201 $ 0.0000000000000201 $ 0.0000000000000201 24 ساعة منخفض $ 0.000000000000043 $ 0.000000000000043 $ 0.000000000000043 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0000000000000201$ 0.0000000000000201 $ 0.0000000000000201 24 ساعة مرتفع $ 0.000000000000043$ 0.000000000000043 $ 0.000000000000043 عالية طوال الوقت $ 0.000000000002603537$ 0.000000000002603537 $ 0.000000000002603537 أدنى سعر $ 0.000000000000024617$ 0.000000000000024617 $ 0.000000000000024617 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -47.98% تغير السعر (7 أيام) -7.99% تغير السعر (7 أيام) -7.99%

سعر CLIPPY (CLIPPYETH) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0000000000000219. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CLIPPYETH بين أدنى سعر $ 0.0000000000000201 وأعلى سعر $ 0.000000000000043، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCLIPPYETH على الإطلاق هو $ 0.000000000002603537، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000000000000024617.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CLIPPYETH 0.00% على مدار الساعة الماضية، -47.98% على مدار 24 ساعة، و -7.99% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CLIPPY (CLIPPYETH)

التصنيف No.9093 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 5.34K$ 5.34K $ 5.34K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.20K$ 9.20K $ 9.20K إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 إجمالي العرض 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ CLIPPY هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.34K. العرض المتداول لـ CLIPPYETH يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 420000000000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.20K.