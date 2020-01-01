توكنوميكس Clashub (CLASHUB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Clashub (CLASHUB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Clashub (CLASHUB) Clashub is an NFT card game that can offer a Play2Earn system in its token economy for all launched or upcoming NFT collections. The Clashub algorithm transforms NFTs owned by players into playing cards that can be used within the Clashub if NFTs belong to an approved collection. Players using these cards, fight their opponents and can earn CLASH Tokens. الموقع الرسمي: https://clashub.io/ الوثيقة البيضاء: https://clashub.gitbook.io/clashub-whitepaper مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x8dc0f602696de3ff03b37e19a172e5080f049c15 اشتر CLASHUB الآن!

توكنوميكس Clashub (CLASHUB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Clashub (CLASHUB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 980.10K $ 980.10K $ 980.10K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.025 $ 0.025 $ 0.025 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000536016054711468 $ 0.000536016054711468 $ 0.000536016054711468 السعر الحالي: $ 0.001089 $ 0.001089 $ 0.001089 معرفة المزيد عن سعر Clashub (CLASHUB)

توكنوميكس Clashub (CLASHUB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Clashub (CLASHUB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CLASHUB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CLASHUB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CLASHUB، استكشف السعر المباشر لتوكن CLASHUB!

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