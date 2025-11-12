توكنوميكس Cirrca (CIRRCA)
تتيح Circa إمكانية تخزين الأصول المرمزة بما في ذلك الأسهم والسلع والعملات المشفرة والأصول الأخرى في العالم الحقيقي، لفتح عوائد ومكافآت سلبية مرنة.
توكنوميكس Cirrca (CIRRCA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Cirrca (CIRRCA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن CIRRCA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CIRRCA التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CIRRCA، استكشف السعر المباشر لتوكن CIRRCA!
كيفية شراء CIRRCA
هل أنت مهتم بإضافة Cirrca (CIRRCA) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء CIRRCA ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً.
تاريخ سعر Cirrca (CIRRCA)
يساعد تحليل تاريخ أسعار CIRRCA المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.
توقعات سعر CIRRCA
هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه CIRRCA؟ تجمع صفحة توقعات أسعار CIRRCA الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.
