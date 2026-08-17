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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول CHR، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول CHR، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن CHR

معلومات سعر CHR

ما هو CHR

الوثيقة البيضاء لـ CHR

الموقع الرسمي لـ CHR

اقتصاد توكن CHR

توقعات سعر CHR

سجل CHR

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عقود CHR الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ CHR (CHR)

التحليل الفني اليوم لـ CHR (CHR)

توفر صفحة CHR تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CHR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل CHR أدناه.

تغير سعر CHR (CHR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01337---6.11%-10.63%-38.45%
اعرف المزيد عن سعر CHR

المؤشرات الفنية الخاصة بـ CHR

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ CHR عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 11
حيادي 7
شراء 8
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 5حيادي 2شراء 7
المؤشرات الفنية:بيع قويبيع 6حيادي 5شراء 1
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01336
0.01336
R2
0.01336
0.01335
R1
0.01335
0.01335
PP
0.01335
0.01335
S1
0.01334
0.01334
S2
0.01334
0.01334
S3
0.01333
0.01334

إشارات السوق الخاصة بـ CHR

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.16M
$1.53 M
$1.69 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.10 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ CHR

صافي التدفقسعر CHRUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.01 M0.01
2026-08-14-$0.02 M0.01
2026-08-13-$0.01 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق CHR (CHR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر CHR المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCHR
$0.01337
$0.01337$0.01337
-1.09%
3.98M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CHR إلى USD

المبلغ

CHR
CHR
USD
USD

1 CHR = 0.01337 USD

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