التحليل الفني اليوم لـ CHR (CHR) توفر صفحة CHR تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CHR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل CHR أدناه. التسجيل

تغير سعر CHR (CHR) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.01337 -- -6.11% -10.63% -38.45%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ CHR

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ CHR عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 11 حيادي 7 شراء 8 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 5 حيادي 2 شراء 7 المؤشرات الفنية : بيع قوي بيع 6 حيادي 5 شراء 1 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.01336 0.01336 R2 0.01336 0.01335 R1 0.01335 0.01335 PP 0.01335 0.01335 S1 0.01334 0.01334 S2 0.01334 0.01334 S3 0.01333 0.01334

إشارات السوق الخاصة بـ CHR صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.16M $1.53 M $1.69 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.04 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.04 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.09 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.10 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ CHR صافي التدفق سعر CHRUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.01 M 0.01 2026-08-16 $0.00 M 0.01 2026-08-15 $0.01 M 0.01 2026-08-14 -$0.02 M 0.01 2026-08-13 -$0.01 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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