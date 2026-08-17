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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول USD.AI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول USD.AI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ USD.AI (CHIP)

التحليل الفني اليوم لـ USD.AI (CHIP)

توفر صفحة USD.AI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CHIP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل USD.AI أدناه.

تغير سعر USD.AI (CHIP)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.03013--+35.11%-1.44%-37.00%
اعرف المزيد عن سعر USD.AI

المؤشرات الفنية الخاصة بـ USD.AI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ USD.AI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 19
حيادي 1
شراء 6
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:حياديبيع 5حيادي 1شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03016
0.03004
R2
0.03004
0.02991
R1
0.02982
0.02983
PP
0.0297
0.0297
S1
0.02948
0.02957
S2
0.02936
0.02949
S3
0.02914
0.02936

إشارات السوق الخاصة بـ USD.AI

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.93M
$6.05 M
$6.98 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.26M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$5.26 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$5.51 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.25M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$6.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$6.28 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ USD.AI

صافي التدفقسعر CHIPUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.02 M0.03
2026-08-16$0.95 M0.03
2026-08-15$0.22 M0.03
2026-08-14$0.04 M0.02
2026-08-13$0.09 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن USD.AI

تداول أسواق USD.AI (CHIP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر USD.AI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDCCHIP
$0.03011
$0.03011$0.03011
+2.06%
2.02M (USDT)
/USDTCHIP
$0.02975
$0.02975$0.02975
+1.12%
11.74M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CHIP إلى USD

المبلغ

CHIP
CHIP
USD
USD

1 CHIP = 0.03013 USD

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