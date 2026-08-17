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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Just a chill guy، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Just a chill guy، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن CHILLGUY

معلومات سعر CHILLGUY

ما هو CHILLGUY

الموقع الرسمي لـ CHILLGUY

اقتصاد توكن CHILLGUY

توقعات سعر CHILLGUY

سجل CHILLGUY

دليل شراء CHILLGUY

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التحليل الفني اليوم لـ Just a chill guy (CHILLGUY)

التحليل الفني اليوم لـ Just a chill guy (CHILLGUY)

توفر صفحة Just a chill guy تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CHILLGUY، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Just a chill guy أدناه.

تغير سعر Just a chill guy (CHILLGUY)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.011166--+1.04%+19.33%-21.70%
اعرف المزيد عن سعر Just a chill guy

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Just a chill guy

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Just a chill guy عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 4
حيادي 6
شراء 16
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 6شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01117
0.01117
R2
0.01117
0.01116
R1
0.01116
0.01116
PP
0.01116
0.01116
S1
0.01115
0.01115
S2
0.01115
0.01115
S3
0.01114
0.01115

إشارات السوق الخاصة بـ Just a chill guy

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.48M
$6.99 M
$7.48 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.22 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.22 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Just a chill guy

صافي التدفقسعر CHILLGUYUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.01
2026-08-16-$0.01 M0.01
2026-08-15-$0.01 M0.01
2026-08-14$0.02 M0.01
2026-08-13$0.01 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Just a chill guy (CHILLGUY) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Just a chill guy المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCHILLGUY
$0.011162
$0.011162$0.011162
+0.79%
6.13M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CHILLGUY إلى USD

المبلغ

CHILLGUY
CHILLGUY
USD
USD

1 CHILLGUY = 0.011166 USD

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