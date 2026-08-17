التحليل الفني اليوم لـ Just a chill guy (CHILLGUY) توفر صفحة Just a chill guy تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CHILLGUY، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Just a chill guy أدناه. التسجيل

تغير سعر Just a chill guy (CHILLGUY) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.011166 -- +1.04% +19.33% -21.70%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Just a chill guy

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Just a chill guy عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء قوي بيع 4 حيادي 6 شراء 16 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 6 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.01117 0.01117 R2 0.01117 0.01116 R1 0.01116 0.01116 PP 0.01116 0.01116 S1 0.01115 0.01115 S2 0.01115 0.01115 S3 0.01114 0.01115

إشارات السوق الخاصة بـ Just a chill guy صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.48M $6.99 M $7.48 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.06 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.06 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.22 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.22 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Just a chill guy صافي التدفق سعر CHILLGUYUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.01 M 0.01 2026-08-16 -$0.01 M 0.01 2026-08-15 -$0.01 M 0.01 2026-08-14 $0.02 M 0.01 2026-08-13 $0.01 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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