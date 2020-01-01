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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Cheqd، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Cheqd، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن CHEQ

معلومات سعر CHEQ

ما هو CHEQ

الوثيقة البيضاء لـ CHEQ

الموقع الرسمي لـ CHEQ

اقتصاد توكن CHEQ

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التحليل الفني اليوم لـ Cheqd (CHEQ)

التحليل الفني اليوم لـ Cheqd (CHEQ)

توفر صفحة Cheqd تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CHEQ، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Cheqd أدناه.

تغير سعر Cheqd (CHEQ)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
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اعرف المزيد عن سعر Cheqd

تدفق رأس المال الخاص بـ Cheqd

صافي التدفقسعر CHEQUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

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