التحليل الفني اليوم لـ Cheems (CHEEMS) توفر صفحة Cheems تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CHEEMS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Cheems أدناه. التسجيل

تغير سعر Cheems (CHEEMS) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0000004823 -- -8.97% +4.21% -15.29%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Cheems

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Cheems عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 17 حيادي 1 شراء 8 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 1 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.0000004827 0.0000004827 R2 0.0000004827 0.0000004826 R1 0.0000004826 0.0000004826 PP 0.0000004826 0.0000004826 S1 0.0000004825 0.0000004825 S2 0.0000004825 0.0000004825 S3 0.0000004824 0.0000004825

إشارات السوق الخاصة بـ Cheems صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.09M $1.97 M $1.88 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.02 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.02 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.05 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.05 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Cheems صافي التدفق سعر CHEEMSUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.00 2026-08-16 $0.00 M 0.00 2026-08-15 $0.00 M 0.00 2026-08-14 $0.00 M 0.00 2026-08-13 $0.00 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Cheems (CHEEMS) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Cheems المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT CHEEMS $0.0000004823 $0.0000004823 $0.0000004823 -0.33% 113.62B (USDT) تداول