التحليل الفني اليوم لـ Centrifuge (CFG) توفر صفحة Centrifuge تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CFG، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Centrifuge أدناه. التسجيل

تغير سعر Centrifuge (CFG) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.1588 -- -4.92% -5.65% -43.69%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Centrifuge

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Centrifuge عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 7 حيادي 1 شراء 18 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 1 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.1589 0.1588 R2 0.1588 0.1588 R1 0.1588 0.1588 PP 0.1587 0.1587 S1 0.1587 0.1587 S2 0.1586 0.1587 S3 0.1586 0.1586

إشارات السوق الخاصة بـ Centrifuge صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.04M $1.35 M $1.38 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.00 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.00 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.00 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.00 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Centrifuge صافي التدفق سعر CFGUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.01 M 0.16 2026-08-16 $0.02 M 0.16 2026-08-15 $0.12 M 0.15 2026-08-14 -$0.01 M 0.15 2026-08-13 -$0.03 M 0.15 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Centrifuge (CFG) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Centrifuge المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT CFG $0.1588 $0.1588 $0.1588 +1.53% 401.84K (USDT) تداول