معلومات سعر CeluvPlay (CELB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0001907 $ 0.0001907 $ 0.0001907 24 ساعة منخفض $ 0.0002647 $ 0.0002647 $ 0.0002647 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0001907$ 0.0001907 $ 0.0001907 24 ساعة مرتفع $ 0.0002647$ 0.0002647 $ 0.0002647 عالية طوال الوقت $ 0.013001119987893436$ 0.013001119987893436 $ 0.013001119987893436 أدنى سعر $ 0.000208412446901443$ 0.000208412446901443 $ 0.000208412446901443 تغير السعر (1 ساعة) -0.93% تغير السعر (1يوم) -12.74% تغير السعر (7 أيام) -14.41% تغير السعر (7 أيام) -14.41%

سعر CeluvPlay (CELB) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0002027. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CELB بين أدنى سعر $ 0.0001907 وأعلى سعر $ 0.0002647، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCELB على الإطلاق هو $ 0.013001119987893436، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000208412446901443.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CELB -0.93% على مدار الساعة الماضية، -12.74% على مدار 24 ساعة، و -14.41% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CeluvPlay (CELB)

التصنيف No.3287 القيمة السوقية $ 48.39K$ 48.39K $ 48.39K الحجم (24 ساعة) $ 93.90K$ 93.90K $ 93.90K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M إمداد دورة التداول 238.75M 238.75M 238.75M الحد الأقصى للعرض 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 إجمالي العرض 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 معدل التداول 4.77% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ CeluvPlay هي $ 48.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 93.90K. العرض المتداول لـ CELB يبلغ 238.75M، مع إجمالي عرض 5000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.01M.