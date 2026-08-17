التحليل الفني اليوم لـ Canton Network (CC) توفر صفحة Canton Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Canton Network أدناه. التسجيل

تغير سعر Canton Network (CC) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.09568 -- -3.17% -23.73% -36.30%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Canton Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Canton Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 8 حيادي 1 شراء 17 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : بيع بيع 8 حيادي 1 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.09547 0.09547 R2 0.09547 0.09546 R1 0.09546 0.09546 PP 0.09546 0.09546 S1 0.09545 0.09545 S2 0.09545 0.09545 S3 0.09544 0.09545

إشارات السوق الخاصة بـ Canton Network صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.95M $5.81 M $6.76 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.27 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.24 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.79 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.81 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Canton Network صافي التدفق سعر CCUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.09 M 0.10 2026-08-16 $0.01 M 0.10 2026-08-15 -$0.29 M 0.10 2026-08-14 $0.15 M 0.10 2026-08-13 -$0.26 M 0.10 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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